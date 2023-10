Le donazioni non bastano, plasma e derivati (sempre più cari) si acquistano all'estero

Manca plasma per produrre farmaci salvavita. La quantità raccolta grazie alla rete di donatori di sangue in tutto il territorio nazionale non arriva a sopperire alle necessità dei malati. Così in Italia nel 2023, mentre si raggiunge l’autosufficienza per i globuli rossi, si dovranno spendere circa 179 milioni di euro per acquistare medicinali plasmaderivati sul mercato internazionale.

La stima è riportata nel Programma di Autosufficienza Nazionale per il sangue e i suoi prodotti per l’anno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e basato sulle rilevazioni del Centro Nazionale Sangue e delle Strutture regionali di coordinamento. Lo scorso anno i dati erano negativi, con un calo di oltre il due per cento (20.000 chili in meno) della raccolta del plasma rispetto al 2021.

LA DONAZIONE DI PLASMA IN ITALIA

Per essere autosufficienti nella produzione di farmaci come immunoglobuline, albumina o fattori della coagulazione, dovremmo raggiungere i 18 chilogrammi di plasma raccolti ogni mille abitanti. Nel 2022 ci siamo fermati a 14,2. Di qui la previsione di spesa, data dalla necessità di importare dall’estero, in un contesto internazionale che sconta ancora gli effetti della pandemia, con una contrazione diffusa delle disponibilità e quindi un’impennata dei prezzi. Accade ad esempio negli USA, uno dei principali mercati di importazione per l’Italia, dove l’indice dei prezzi dei prodotti a base di plasma umano continua a salire dall’inizio del 2020.

COSTI E AFFIDABILITÀ: LA RISPOSTA SI CHIAMA AUTOSUFFICIENZA

È in questo contesto che il Centro Nazionale Sangue ha elaborato le stime di spesa per il 2023, annotando 134 milioni di spesa per le immunoglobuline più circa 46 per l’albumina. «Raggiungere l’autosufficienza anche per la raccolta di plasma resta un obiettivo strategico fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale – ha commentato il direttore del Centro Nazionale Sangue Vincenzo De Angelis – non solo perché acquisire medicinali plasmaderivati sul mercato internazionale comporta dei costi elevati. Ma soprattutto perché il mercato internazionale non è sempre una risorsa affidabile, come hanno dimostrato gli anni della pandemia, quando i problemi nella raccolta registrati negli Stati Uniti hanno avuto come effetto una difficoltà sempre maggiore nel reperimento di questi farmaci che sono, lo ribadisco, farmaci salvavita. I dati del 2022 non sono stati buoni per il plasma, ma le prime indicazioni del 2023 lasciano intendere un positivo cambiamento di rotta. Non dobbiamo però abbassare la guardia perché l’obiettivo è ancora lontano e gli sforzi vanno invece aumentati, da parte di tutti gli attori del Sistema trasfusionale, perché solo lavorando in sinergia potremo fare in modo che i medicinali di cui i nostri pazienti hanno bisogno siano solo il frutto della generosità dei donatori italiani».

