E' il turno di ChAdOx1 nCoV-2019. Il vaccino per Covid-19 messo a punto da AstraZeneca in collaborazione con la Oxford University si è dimostrato -secondo quanto dichiarato dall'azienda e dall'ateneo inglese- efficace nel 70% dei casi. I dati, anche in questo caso, non sono stati ancora pubblicati ufficialmente e rappresentano una prima parziale fotografia ottenuta grazie ad uno studio di fase III sull'utilità del vaccino.





A differenza dei vaccini di Pfizer e Moderna -realizzati con la tecnologia ad mRNA-, il vaccino messo a punto da AstraZeneca rientra nella categoria di quelli a "vettore virale". Anziché iniettare dunque l'mRNA necessario a far produrre la proteina "spike" di Sars-Cov-2, il vaccino a vettore virale consiste nell'utilizzo di un virus reso innocuo contenente al suo interno una sequenza di Dna utile a fare produrre la proteina "spike" e generale la conseguente risposta immunitaria. Un approccio testato con successo già nel vaccino sperimentale contro Ebola e in medicina veterinaria.





LE DIFFERENZE CON I VACCINI A mRNA

Sia con l'mRNA sia con il vettore virale si fornisce al corpo l'informazione necessaria per produrre gli anticorpi corretti. Il risultato non cambia. Ma la grande differenza con i primi -al di là dei dati che dovranno dirci l'efficacia a seconda del tipo di popolazione, utili per capire quale strategia è migliore in determinate persone- riguarda la produzione e la distribuzione. Se quelli a mRNA richiedono accortezze particolari per il trasporto e la conservazione (bassissime temperature), quello a vettore virale sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford potrà essere distribuito e conservato come un qualsiasi altro vaccino oggi in commercio. Un vantaggio anche in termini di costi per singola dose.





Nei dati da poco annunciati il vaccino messo a punto si è dimostrato efficace nel 70% dei casi. Un risultato eccellente se si considera, ad esempio, che il vaccino antinfluenzale si attesta intorno alla stessa percentuale. Attenzione però a fare i confronti con l'efficacia -al momento dichiarata- di quelli a mRNA. Il 70% si riferisce all'efficacia globale rispetto alle due modalità di somministrazione. L'efficacia raggiunge il 90% quando il vaccino viene somministrato con una mezza dose in prima battuta e con un richiamo a dose completa. Quando invece è stato somministrato in due dosi complete, l'efficacia si è attestata intorno al 62%.