Il vaccino Pfizer è altamente efficace già dopo una singola dose

Mentre il vaccino BNT162b2 di Pfizer e BioNTech viene somministrato oggi per la prima volta in Inghilterra (nel Regno Unito è già stato approvato), l'FDA ha da poco rilasciato i primi dati sull'efficacia in ottica di una imminente via libera. I risultati sono oltre ogni aspettativa: il vaccino in questione è stato in grado, già dopo 14 giorni dalla prima iniezione, di conferire un'elevata protezione contro Sars-Cov-2.





Il vaccino messo a punto da Pfizer e BioNTech rientra nella categoria dei "farmaci a mRNA". A differenza della maggior parte dei vaccini, che prevedono la somministrazione di parti inattivate del virus, quello sviluppato dall'azienda statunitense consiste nel fornire alle cellule tutte le informazioni necessarie (sotto forma di mRNA appunto) a costruire la proteina "spike" del virus. Proteina che, una volta assemblata ed espulsa dalla cellula, viene riconosciuta dal sistema immunitario dando vita alla produzione di anticorpi capaci di riconoscere il virus. Un approccio che rappresenta una prima assoluta per quanto riguarda lo sviluppo di un vaccino.





APPROVATO NEL REGNO UNITO, IN VALUTAZIONE DA FDA E EMA

Ad inizio novembre l'azienda statunitense ha annunciato che l'efficacia del vaccino si attestava oltre il 90% e che in base a questi risultati avrebbe a breve fatto domanda per l'autorizzazione al commercio di BNT162b2. Approvato da inizio dicembre con procedura accelerara dall'MHRA britannico, in queste settimane FDA e EMA sono al lavoro per analizzare tutti i dati necessari all'approvazione. Ed oggi FDA ha rilasciato i primi dati ufficiali relativi all'efficacia.





I risultati pubblicati nel documento di FDA lasciano poco spazio alle interpretazioni. Il vaccino BNT162b2 si è dimostrato efficace a partire da 14 giorni dopo la prima iniezione. In particolare fino a 14 giorni dall'iniezione i casi positivi a Covid-19 sono stati 21 tra i vaccinati e 25 tra quelli che avevano ricevuto il placebo. Dopo i 14 giorni, 29 in più nei vaccinati e 250 in più nel placebo. Un risultato importante che indica chiaramente come il vaccino sia efficace nel 95% dei casi (indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'etnia) e che la protezione inizi a partire da quattordicesimo giorno. L'approvazione del vaccino, in base a quanto emerso sino ad oggi, è sempre più vicina.