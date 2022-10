Vaccini Covid-19: le indicazioni in gravidanza e allattamento

L’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell'Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato le indicazioni sulla vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento.

Il documento fa seguito ad una circolare ministeriale e si distingue dalle versioni precedenti perché accoglie i nuovi dati dalla letteratura scientifica internazionale, considera i nuovi vaccini disponibili contro le versioni più recenti del virus Sars-CoV-2 e include l'estensione della quarta dose (o seconda dose booster) a tutti gli individui sopra i 12 anni, comprese le donne in gravidanza o le neomamme che allattano i loro figli.

Ecco in sintesi le indicazioni utili.

DONNE IN GRAVIDANZA

In gravidanza a chi è consigliata la vaccinazione anti COVID-19?

La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne in gravidanza in qualsiasi momento della gestazione, specialmente in caso di maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19:

donne con almeno 30 anni d'età

con un indice di massa corporea (kg/m2) maggiore di 30

con altre patologie

con cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria.

A chi sono consigliati i nuovi vaccini bivalenti?

La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è raccomandata in gravidanza nei dosaggi autorizzati allo scopo.

Quanto aspettare fra due dosi di vaccino anti-COVID19?

Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni.

In gravidanza quanto aspettare fra le vaccinazioni COVID e il vaccino per la pertosse o il vaccino antinfluenzale?

La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) possono essere somministrate contestualmente alle vaccinazioni raccomandate in gravidanza contro l’influenza e la pertosse.

DONNE CHE ALLATTANO

In allattamento è sicuro vaccinarsi conto il COVID-19?

La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne che allattano, senza necessità di interrompere l’allattamento.

I nuovi vaccini anti-COVI-19 sono raccomandati anche in allattamento?

La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è raccomandata in allattamento nei dosaggi autorizzati allo scopo.

Quanto aspettare fra i vaccini o fra vaccino e infezione COVID, quando si allatta?

Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni.

Ci sono rischi per il lattante se ci ci vaccina contro il COVID?

La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA non espongono il lattante a rischi e gli permettono di assumere anticorpi contro SARS-CoV-2 tramite il latte.

Se la mamma che allatta si vaccina contro il COVID-19 il bambino può fare le vaccinazioni previste per l'infanzia?

Il calendario vaccinale di un neonato allattato da madre vaccinata non prevede alcuna modifica.

“Come per la popolazione generale, anche per le donne in gravidanza i vaccini a mRNA sono risultati particolarmente efficaci nel prevenire la malattia grave da COVID-19. Grazie all’attuale disponibilità di dati numericamente consistenti - ricordano gli autori-, le agenzie internazionali di salute pubblica sostengono che la vaccinazione, con ciclo primario e richiamo (terza e quarta dose), sia il modo più sicuro ed efficace per proteggere dal COVID-19 le donne in gravidanza e i loro bambini”.