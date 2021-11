80 anni e in chemioterapia: terza dose del vaccino Covid-19 sì o no?

Salve, per una paziente ottantenne, operata con successo per tumore alla mammella attualmente in terapia oncologica, e che ha già effettuato i due vaccini contro il Covid-19, è consigliabile fare la terza dose? Ho avuto pareri contrastanti tra l'oncologo, che suggerisce di farla per avere una copertura ottimale per l'inverno, e il medico di famiglia che invece è contrario a questa vaccinazione durante la chemioterapia. Grazie.

Daniele

Risponde il professor Giuseppe Curigliano, direttore Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative, condirettore Programma Nuovi Farmaci Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia Università di Milano Istituto Europeo di Oncologia

Caro signore,

è altamente raccomandato fare la terza dose di vaccino anti Covid-19, perché la paziente è fragile per definizione.

Per i pazienti oncologici non ci sono controindicazioni particolari rispetto a quelle che valgono per la popolazione generale (ad esempio allergie a specifici componenti del vaccino, riferite e accertate, oppure un concomitante stato di immunodepressione che va valutato insieme agli specialisti). Ci sono però delle accortezze da considerare, se la paziente sta facendo chemioterapia: come per altre vaccinazioni (l'antinfluenzale o l'antipneumococco ad esempio), è importante che la somministrazione avvenga nella fase di risalita dei globuli bianchi e non quando sono al minimo (il cosiddetto “nadir”). Sarà l’oncologo a consigliare il momento migliore per la vaccinazione.

