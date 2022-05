Preferire gli alimenti salati a colazione è sbagliato? Che cosa va evitato e quali cibi si possono scegliere per avere una prima colazione salata, salutare e anche varia?

UNO SGUARDO ALLA PRIMA COLAZIONE NEL PASSATO

La storia della colazione racconta che questo primo pasto in passato non differiva molto dagli altri in termini di varietà di cibi, anzi. Spesso era costituito dagli avanzi della cena precedente. In tempi più recenti, quando la disponibilità economica della popolazione è migliorata e si è affermata l’industria alimentare con prodotti nuovi sempre più gustosi, le scelte si sono spostate verso gli alimenti dolci, considerati da sempre un lusso che finalmente ci si poteva concedere. Fette biscottate, frollini, marmellata, cornetti, brioche, spesso confezionati, sono diventati i protagonisti della colazione italiana; a questi si sono poi aggiunti cereali soffiati, cornflakes, gallette, creme spalmabili e molto altro ancora.

NESSUNA CONTROINDICAZIONE, QUALCHE CAUTELA

Ma alcune persone non hanno perso il gusto per gli alimenti salati, anche di primo mattino, e per questi non vi sono certo controindicazioni.

Attenzione però che il salato si associa spesso a una maggiore presenza di grassi, anche saturi (e quindi non salutari) e al sale. Consumare un uovo alla coque con una fetta di pane, un frutto e una bevanda è sano e molto appetitoso: non è però consigliabile per tutti mangiare uova ogni giorno, come accade nelle colazioni continentali. Le proteine e i grassi devono essere presenti anche in questo primo pasto, ma in modo contenuto, per non appesantire lo stomaco e non sovraccaricare il fegato.

CONSIGLI IN CUCINA

Cosa portare in tavola, quindi per una prima colazione salata e salutare? Qualche suggerimento da provare:

una fetta di pane integrale con ricotta o con una crema a base di legumi o di yogurt greco

un toast con una fetta sottile di formaggio fresco e pomodori, un frutto e una bevanda

via libera nelle giuste porzioni (30-60g) a frutta secca

fette biscottate integrali, magari con un po’ di burro di arachidi

una fetta di pane con una o due acciughe sott’olio, sempre che sia gradita, o una scaglia di parmigiano o grana.

Alternare, variare, sperimentare, cambiare è la regola numero uno per non perdere il piacere della tavola!

