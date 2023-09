Anziani e dimagrimento: quando preoccuparsi?

Ho 75 anni, se dimagrisco involontariamente devo preoccuparmi?

Risposta tratta dal quaderno "Micronutrienti"

Quando la tendenza al dimagrimento in età avanzata è notevole, è bene indagarne le cause con l’aiuto di un medico. È necessario investigarne la causa perché questa condizione può sfociare in una riduzione delle difese immunitarie, maggiore possibilità di prendere infezioni e perdita dell’autonomia funzionale. Può anche succedere che il calo di peso nasconda problemi di salute più seri.

Nella maggior parte dei casi questo dimagrimento è causato dall’anoressia dell’invecchiamento, o dall’assunzione di determinati farmaci, oppure può essere segnale di una malattia in corso. Un’altra causa spesso sottovalutata è la presbifagia ossia la difficoltà a deglutire che si riscontra frequentemente nelle persone della terza età. Se necessario, dunque, il medico di base dovrebbe indirizzare il paziente a un centro di nutrizione clinica per correggere il problema a seconda dell’origine.