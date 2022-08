Quali cibi dovrei evitare per abbassare le infiammazioni alle articolazioni e ai tendini?

Stefano (domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)





Risponde il professor Francesco Ursini, responsabile della Struttura di Medicina e Reumatologia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.



Migliorare il proprio stile di vita è fondamentale per ridurre i dolori legati alle malattie reumatiche e per controllarne la sintomatologia. I benefici complessivi per la salute sono molteplici, tuttavia, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che esistano diete miracolose o cibi da escludere completamente dalla nostra alimentazione per stare meglio. Il segreto è più semplice di quanto si immagini: seguire una dieta sana, praticare attività fisica ed evitare fumo e alcol.

DIETA E ATTIVITÀ FISICA

Non esiste nessuna evidenza che indichi che una specifica dieta possa modificare la sintomatologia e il decorso delle malattie reumatiche. I dati di letteratura, sintetizzati nelle raccomandazioni della Società Europea di Reumatologia, evidenziano come un paziente reumatico, per stare meglio, debba fare una dieta sana. Tuttavia, per evitare ulteriori e serie complicanze, non si può pensare che un sano e corretto stile di vita possa sostituirsi completamente alle terapie mediche necessarie. Ecco alcuni consigli:

Perdere peso se si è sovrappeso o obesi con una dieta ipocalorica bilanciata predisposta e seguita da un professionista

se si è sovrappeso o obesi con una dieta ipocalorica bilanciata predisposta e seguita da un professionista consumare poco sale , massimo 5 grammi al giorno , incluso il sale contenuto naturalmente negli alimenti o ad essi addizionato

, massimo , incluso il sale contenuto naturalmente negli alimenti o ad essi addizionato assumere pochi zuccheri semplici : non devono superare 12 cucchiaini, incluso lo zucchero contenuto naturalmente nella frutta o aggiunto ai vari alimenti lavorati

: non devono superare 12 cucchiaini, incluso lo zucchero contenuto naturalmente nella frutta o aggiunto ai vari alimenti lavorati favorire grassi insaturi come quelli presenti nel pesce o nell’olio di oliva

come quelli presenti nel pesce o nell’olio di oliva consumare frutta e verdura in abbondanza (5 porzioni al giorno secondo le indicazioni dell’OMS)

in abbondanza (5 porzioni al giorno secondo le indicazioni dell’OMS) praticare esercizio fisico per ottenere benefici sul dolore, sulla funzionalità articolare e sulla qualità della vita in generale

Le persone con malattie reumatiche devono essere informate del fatto che è molto improbabile che, seguendo una dieta specifica, consumando determinati tipi di alimenti, o eliminandone altri, si abbiano benefici consistenti e determinanti. Per questo motivo vanno evitate le diete di eliminazione o le diete fai da te che, oltre a non avere benefici, se non minimi, possono esporre il paziente a rischi per la sua salute.

ALCOL E FUMO

I farmaci prescritti per i pazienti con patologie reumatologiche hanno un discreto potenziale epatotossico per cui, per limitare il rischio di sviluppare danni al fegato, si sconsiglia l’assunzione di alcol. Inoltre, i pazienti dovrebbero essere informati del fatto che un consumo moderato di alcol è associato a un aumento del rischio di reumatismi e della riacutizzazione dell'artrite reumatoide e della gotta. Le persone con patologie reumatiche dovrebbero anche essere incoraggiate a smettere di fumare in quanto il fumo è dannoso per la sintomatologia, per la progressione della malattia e per l'insorgenza di comorbilità legate alle patologie reumatologiche.