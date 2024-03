Dormire ma non sentirsi riposati: cosa può essere?

«Buongiorno, nonostante io dorma più o meno 8 ore, spesso la mattina non mi sento affatto riposata. E' una questione di poco sonno profondo? Come posso risolvere?» Margherita, Canelli (At)

Risponde il professor Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell’Irccs Ospedale San Raffaele e professore ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano





Cara signora,

per prima cosa bisognerebbe poter escludere di soffrire di apnee notturne. Con il continuo interrompersi del respiro il sonno viene perturbato in maniera importante. Un'altra possibilità da indagare è se se il sonno non venga frammentato dagli scatti delle gambe noto come disturbo PLM (periodic limb movement), movimento periodico delle gambe appunto. Nei due casi indicati il sonno profondo non è sufficiente. Per verificare queste l'eventuale presenza di queste condizioni si deve fare un esame di poligrafia respiratoria notturna. Un'altra eventualità possibile è quella in cui si fanno troppo lunghe fasi di sonno REM (Rapid eye movement), il periodo in cui si sogna, e di nuovo il sonno profondo restante non basta a dare un vero riposo. Potrebbe anche solo trattarsi di una modalità passeggera. Per questa, come per le altre evenienze considerate, esistono farmaci specifici che possono risolvere il disturbo e restituire spazio al sonno profondo.

