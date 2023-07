HPV: la negativizzazione spontanea è possibile?

Ho rimosso tre condilomi a basso rischio oncologico dall'asta del pene circa 6 anni fa, il fatto che non mi siano più ricomparsi a distanza di anni significa che il mio organismo ha debellato il virus HPV da solo? Come faccio a sapere se sono ancora positivo o no? Esiste un vaccino che funzioni anche se si è già contratto il virus?

M.P. (domanda pervenuta via form Esperto risponde)

Risponde il dottor Eugenio Ventimiglia, Urologo presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele (MI)

Gentile signore,

La negativizzazione spontanea dopo un episodio come quello da lei descritto è un evento noto in letteratura, e si stima che fino a 3 pazienti su 4 risultino negativi alla ricerca del virus una volta trascorsi più di 12 mesi dall’infezione. È possibile verificare tale negativizzazione con dei test appositi, da discutere con il proprio urologo-andrologo di riferimento. Bisogna sottolineare che, in considerazione delle numerose sedi anatomiche in cui HPV può essere presente, una negatività ai test per la ricerca di HPV non possa considerarsi una certezza assoluta dal punto di vista della presenza del virus e della sua eventuale trasmissibilità.

Attualmente, il vaccino con la maggiore copertura tra quelli disponibili è il Gardasil 9, un vaccino a subunità proteica che protegge contro nove tipi di HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, e 58). Le raccomandazioni del Center for Disease Control and Prevetion (CDC) sono di vaccinare maschi e femmine prima dell’inizio dell’attività sessuale, e in particolare per chiunque abbia tra 9 e 26 anni di età. Al di sopra dei 26 anni, e in presenza di una pregressa positività ad HPV, va discusso con il proprio specialista urologo e andrologo di riferimento riguardo l’opportunità di eseguire o meno il vaccino, in quanto i dati di efficacia in questa fascia di età, e in particolare nel contesto da lei evidenziato, non sono ancora sufficientemente solidi dal punto di vista scientifico.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora per la ricerca contro i tumori da Hpv