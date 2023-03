Le diete vegetariane e vegane sono indicate negli anziani?

Risposta tratta dal quaderno “La salute in tavola” dedicato ai micronutrienti

In età avanzata bisognerebbe privilegiare le proteine ad alto valore biologico, contenenti quantità elevate di aminoacidi essenziali. Si può ottenere una buona assunzione di tutti gli aminoacidi essenziali anche con una dieta vegetariana, purché contenga una grande varietà di alimenti.

QUANTE PROTEINE ASSUMERE?

Bastano 0,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo ideale al giorno per gran parte della nostra vita. Dopo i 65 anni, la revisione delle linee guida LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti), pubblicate dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) nel 2014, consigliano un introito proteico di 1,1-1,2 grammi per chilogrammo di peso corporeo ideale al giorno. Questo incremento raccomandato di proteine assunte con la dieta nell’anziano è utile per prevenire la riduzione della massa muscolare e per contrastare un fenomeno tipico dei soggetti anziani, la “resistenza anabolica alle proteine”, indice di una minore sintesi delle proteine muscolari.

DIETA VEGANA, QUALI I RISCHI?

Per quanto riguarda l’assunzione di un’alimentazione di tipo vegano le perplessità, in età geriatrica, sono maggiori: è noto che tutti coloro che seguono un’alimentazione vegana possono avere un elevato rischio di deficit di vitamina B12 e vitamine del gruppo B. È quindi più difficile da seguire in età avanzata, perché si corre il rischio di una malnutrizione selettiva per quanto riguarda le proteine e alcune vitamine come la B12, la B6 e la B1. Per chi segue una dieta vegana si consiglia di chiedere un parere al proprio medico di fiducia, che potrà dare indicazioni corrette in base al proprio stato di salute.

