Prostata ingrossata: come curarla in caso di tumore?

I farmaci per curare l’ipertrofia prostatica benigna possono essere somministrati con sicurezza anche a pazienti con tumore della prostata?

F. (Domanda pervenuta tramite il form “L’esperto risponde”)

Risponde il dottor Giuseppe Procopio, direttore del “Programma Prostata” dell’Istituto Nazionale dei Tumori.

Gentile signore,

se un paziente presenta doppia diagnosi, ipertrofia prostatica benigna e tumore della prostata, possono essere prescritti senza rischio di interferenza farmacologica farmaci per trattare entrambe le condizioni.

DUE PATOLOGIE DISTINTE

Non dobbiamo dimenticare che si tratta di due patologie molto diverse tra di loro: l’ipertrofia, o iperplasia prostatica, è una condizione benigna comune negli uomini, soprattutto se anziani, ed è considerata la causa più frequente di ostruzione delle vie urinarie inferiori nell’uomo. Il tumore della prostata, invece, è una neoplasia maligna. Chi ha un tumore alla prostata, che insorge tipicamente dopo i 50 anni, spessissimo presenta anche un’ipertrofia prostatica benigna, a causa dell’età. L’ipertrofia, però, non è riconosciuta come fattore di rischio per sviluppare un tumore alla prostata.

I SINTOMI DELL’IPERTROFIA

La prostata è un organo ghiandolare che, inevitabilmente, con il passare degli anni, va incontro a ipertrofia prostatica benigna, un processo di ingrossamento legato alla stimolazione ormonale da parte dell’ormone testosterone. Si interviene farmacologicamente quando questa condizione diventa sintomatica, presentando sintomi ostruttivi. Questi si manifestano con difficoltà nella minzione, che viene avvertita come incompleta, e il getto urinario diventa sempre più debole, sensazione di dover urinare più spesso del normale (pollachiuria) e anche più volte durante la notte (nicturia); fino ad arrivare, nei casi più gravi, a ritenzione acuta di urina quando cioè l’ingrossamento della prostata impedisce il deflusso dell'urina al punto che il paziente necessita di un catetere.

COME TRATTARE L'IPERTROFIA?

Per trattare questa condizione al fine di ridurre i sintomi si utilizzano solitamente i farmaci dutasteride e finasteride, inibitori di un complesso di enzimi responsabili della formazione di testosterone. Dutasteride blocca in maniera migliore la biosintesi del testosterone rispetto alla finasteride perché riesce ad agire sulle due isoforme enzimatiche che impediscono la produzione di testosterone non solo a livello centrale testicolare, ma anche a livello periferico come cute e ghiandole sebacee.

DOPPIA DIAGNOSI: COSA FARE?

In caso sia presente in maniera concomitante anche tumore della prostata, come anticipato, non c'è alcuna interferenza farmacologica tra le due condizioni. Se il paziente presenta sintomi ostruttivi posso somministrare il farmaco dutasteride, da preferire al finasteride, senza paura che interferisca con terapie oncologiche assunte contemporaneamente come ormone di nuova generazione, chemioterapie o radioterapie. Tuttavia bisogna considerare che i farmaci antitumorali per il tumore alla prostata tendono a sgonfiare la prostata per cui potrebbe risultare superfluo somministrare anche i farmaci per l’ipertrofia prostatica benigna. Per capire se debbano essere somministrate entrambe le terapie è necessaria una valutazione da parte dello specialista.

