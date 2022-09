Smettere di fumare è difficile: a chi chiedo aiuto?

Salve, ho intrapreso molte strade per smettere di fumare, ma mi è molto difficile. Quale percorso dovrei intraprendere? Dovrei essere molto più responsabile visto che sono anche una mamma sola... ma faccio molta fatica.

Grazie,

Alessia

(domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

Risponde Elena Munarini, psicologa e psicoterapeuta presso il Centro antifumo Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, componente del Comitato scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi

Gentile Alessia,

per prima cosa le voglio dire che smettere di fumare è difficile per la stragrande maggioranza dei fumatori, perché bisogna diventare più forti di una cosa che al momento la fa da padrona, cioè la dipendenza dalle sigarette.

Può succedere che per varie situazioni che si stanno vivendo un fumatore un giorno semplicemente si svegli e decida di buttare il pacchetto e riesca a smettere. Ma per molti questo momento sembra non arrivare mai e allora si fanno dei tentativi in po' alla cieca, da soli, aiutandosi con quello che si riesce a capire leggendo in rete o ascoltando le storie di altri, ma senza successo.

Tutti i tentativi in realtà sono utili, perché possiamo trarre informazioni per capire quale è la difficoltà più grande a smettere e che cosa è di aiuto.

Questo percorso diventa però più efficace se c'è qualcuno a fianco che informi correttamente su cosa è la dipendenza dalle sigarette (al di là dei luoghi comuni), che dia la lettura corretta dei tentativi fatti (non fallimenti ma punti da cui ripartire), che offra supporto psicologico, ma anche farmacologico se serve (perché sì, esistono farmaci sicuri e di provata efficacia che possono essere di grande aiuto).

Lei chiede quale percorso intraprendere e le rispondo: quello che le permette di imparare come smettere di fumare ed è più facile imparare con l'aiuto di esperti.

Il consiglio è quindi quello di rivolgersi ai centri antifumo accreditati dal Sistema Sanitario Nazionale, li trova facilmente in internet divisi per regione. La giusta motivazione, cioè il bene per sua figlia, ce l'ha, ora non resta che chiedere aiuto nel posto giusto e certamente ce la farà!

