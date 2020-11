Vaccino antinfluenzale e vaccino anti-pneumococco: quando ripeterli?

Buongiorno, un anno fa ho fatto il vaccino antinfluenzale e dopo circa una settimana ho fatto il vaccino contro la polmonite 23-valente (anti-pneumococco). Ora la domanda: considerato che si dice di fare i vaccini in concomitanza o aspettare un mese e poi fare il vaccino contro la polmonite, è il caso di ripetere il vaccino contro la polmonite? Grazie e buon lavoro

Riccardo (domanda pervenuta tramite form L'Esperto Risponde)





Risponde Giancarlo Icardi, direttore dell'Unità operativa complessa di Igiene dell'Azienda ospedaliero-universitaria San Martino - IST di Genova



Caro Riccardo,



la schedula adottata un anno fa è corretta infatti la vaccinazione antinfluenzale e quella antipneumococcica (che da indicazioni va fatta una volta nella vita, in due dosi, ndr) possono essere fatte in concomitanza oppure in sequenza. Nel suo caso è stata adottata questa seconda modalità, lasciando passare una settimana tra una vaccinazione e l’altra.



Trattandosi di due vaccini inattivati, il tempo di 7 giorni va bene. In conclusione non deve rifare la vaccinazione antipneumococcica.