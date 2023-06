Allattare dopo un tumore al seno è possibile?

Cinque anni fa, all’età di ventinove anni, mi è stato diagnosticato un carcinoma duttale della mammella. Al termine del mio percorso di cura ho intrapreso una gravidanza. Quando il bambino sarà nato potrò allattarlo?

Manila

Domanda pervenuta via mail

Risponde la professoressa Valentina Guarneri, Direttore UOC Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova.

Gentile signora,

non esiste alcuna controindicazione all'allattamento a seguito di un tumore al seno. Bisogna però distinguere diversi casi per capire come affrontare al meglio le eventuali difficoltà.

Se si è state sottoposte a una mastectomia totale non sarà naturalmente possibile allattare dal seno operato. Anche se è rimasto il capezzolo, infatti, non ci sarà produzione di latte a causa dell’asportazione della ghiandola. Tuttavia, si può tranquillamente allattare dall’altro seno.

In caso di chirurgia conservativa, invece, anche se seguita da eventuale radioterapia, l’allattamento al seno operato e sottoposto a trattamento è considerato sicuro. In questo caso, però, la produzione di latte potrebbe essere in parte compromessa, anche in base a quanta parte di ghiandola viene asportata. Ll’effetto della radioterapia potrebbe determinare fibrosi nei tessuti con possibile scarsa produzione di latte, e la cute, così come il complesso areola-capezzolo, potrebbe perdere elasticità. Anche il neonato, avvertendo una certa resistenza dei tessuti, potrebbe fare più fatica a succhiare. Qualora la produzione della ghiandola del seno operato sia ridotta, o assente,è possibile allattare dall’altro seno. In entrambi i casi sarà necessario un counseling adeguato per capire se il quantitativo di latte sia sufficiente per il bambino, consigliando eventuali integrazioni.

L’unico caso in cui non sia per nulla possibile allattare è legato ad un’eventuale doppia mastectomia. Per il resto l’allattamento al seno, considerato anche come fattore protettivo per il tumore mammario, è sempre consigliato.

