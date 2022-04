Chemioterapia, mucositi e gengiviti: come alleviare il dolore?

Le mucose della bocca sono composte da cellule che sono naturalmente soggette a usura, quindi nella nostra vita nascono continuamente nuove cellule che le sostituiscono. Queste, crescendo velocemente come quelle tumorali, sono tra le più colpite dai farmaci chemioterapici. È possibile avvertire maggiormente la sensazione del caldo e del freddo in bocca oppure di secchezza, aumenta la sensibilità dei denti, le pareti della bocca diventano più fragili.





Per questo gli esperti consigliano di trattare questo organo con molta cura: lavarsi i denti con uno spazzolino morbido, evitare i cibi piccanti, quelli molto acidi o particolarmente croccanti che possono graffiare le mucose, consumare cibi non troppo caldi. Mai come in questo caso è vivamente sconsigliato fumare e bere bevande alcoliche. La fragilità della bocca sparirà al termine delle cure.