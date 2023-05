Come capire se in casa siamo esposti a quantità pericolose di radon?

Come scoprire se la casa in cui viviamo è esposta ad alte concentrazioni di radon? Ci sono sistemi efficaci, ma occorre rivolgersi a interlocutori competenti e specializzati.

Dato che il gas è incolore e inodore, non ci si può accorgere della sua presenza se non effettuando delle rilevazioni specifiche. Per farle si utilizzano dispositivi (dosimetri) che contengono un materiale sensibile alle radiazioni: il radon lascia tracce sul dosimetro proporzionali alla concentrazione a cui è presente.

Dal momento che la concentrazione di radon è fluttuante e può variare da un giorno all’altro, tra il giorno e la notte e tra estate e inverno, i dispositivi vengono lasciati nell’abitazione per tempi lunghi, di solito un anno.

È bene effettuare la rilevazione nelle stanze più utilizzate e, se la casa ha più livelli, sul livello più basso.

Alla fine del periodo di misurazione i dispositivi vengono inviati a un laboratorio specializzato che li analizza. Tecnici professionisti possono usare apparecchi elettronici per misurare i livelli di radon in un dato momento, ma solo effettuando la misurazione a lungo termine si può conoscere il valore medio.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che nelle abitazioni non vengano superati i 300 Bq/m3 ed è questo il valore massimo indicato nella Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio Europeo che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Per le misure ci si può rivolgere ad aziende specializzate.

Quanto può costare la rilevazione del radon nelle abitazioni private? A seconda del numero di dosimetri utilizzati, una misura annuale del livello di radon costa 25-150 euro, escluse le spese per eventuali sopralluoghi o interventi.

A chi rivolgersi? Alle Aziende Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA): alcune eseguono rilevazioni a richiesta, mentre altre svolgono solo attività di monitoraggio, ma sono comunque il migliore interlocutore per ricevere informazioni, trovare mappature aggiornate dei livelli di rischio nei vari Comuni e per conoscere l’elenco delle aziende private idoneamente attrezzate per misurazioni di radon.

