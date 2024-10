Test PSA e variazioni stagionali: che cosa c'è di vero?

È vero che il valore del PSA può aumentare in estate?

utente anonimo

(domanda pervenuta via form L'esperto risponde)

Risponde il dottor Pasquale Setola, urologo presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.

Caro signore,

La questione riguardante l'aumento del valore del PSA (Antigene Prostatico Specifico) durante i mesi estivi è interessante. Per questo motivo è importante considerare nella risposta diversi punti di vista.

Il primo riguarda le osservazioni cliniche aneddotiche. Si è notata la presenza di variazioni dei livelli di PSA durante i mesi più caldi. Questo può portare a pensare che ci sia una correlazione tra l'aumento delle temperature e un incremento temporaneo del valore del PSA. Tuttavia, si tratta di osservazioni aneddotiche, non necessariamente supportate da studi scientifici solidi e ripetibili.

Il secondo punto di vista è l’influenza dei fattori ambientali e fisiologici. È noto, infatti, che sia fattori esterni che condizioni fisiologiche possono influenzare il valore del PSA. Ad esempio, sforzi fisici, infezioni e infiammazioni della prostata. Durante l'estate, l'aumento dell'attività fisica, la disidratazione e l'esposizione prolungata al calore potrebbero teoricamente avere un impatto su questi fattori, andando ad alterare indirettamente i livelli di PSA. Però, ad oggi non esistono prove scientifiche dirette che dimostrino un legame tra la stagione calda e un aumento significativo del PSA.

Il terzo punto di vista è la mancanza di evidenze scientifiche. Anche se in passato ci sono stati studi che hanno indagato possibili variazioni stagionali nei valori del PSA, non sono state tratte conclusioni definitive. Il che potrebbe suggerire che il fenomeno, se esiste, non sia abbastanza rilevante da influenzare in modo significativo la gestione clinica.

La raccomandazione, quindi, è di evitare di effettuare test del PSA durante i mesi estivi, basandosi su una prudente gestione clinica e affidandosi allo specialista di fiducia. Questo approccio mira a ridurre il rischio di ottenere risultati falsamente elevati che potrebbero indurre ulteriori indagini o preoccupazioni inutili.

