Vaccino HPV: l'offerta 2024 in Italia regione per regione

La vaccinazione contro il papillomavirus è lo strumento principale per ridurre al minimo le probabilità di sviluppare tumori HPV-correlati come il tumore della cervice uterina, i tumori testa-collo e i più in generale i condilomi. Nonostante la maggior parte delle infezioni regredisca spontaneamente, in caso di persistenza e cronicizzazione, l'infezione può evolvere nel tempo in lesione precancerosa e cancro. Bloccare sul nascere il virus è fondamentale. Oggi, anche in Italia, abbiamo a disposizione un vaccino che può essere somministrato in varie categorie di persone, giovanissimi in primis.

Ecco la situazione dell'offerta vaccinale regione per regione (in ordine alfabetico).

ABRUZZO

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 26 anni (25 anni +364 giorni) per le ragazze dal 1997, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza

Gratuitamente fino ai 18 anni per i ragazzi nati dal 2006

Gratuitamente a: Donne trattate per lesioni di alto grado CIN2+. Categorie a rischio. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A Prezzo Agevolato per gli uomini dopo il compimento dei 18 anni e per le donne dopo il compimento dei 26 anni

BASILICATA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino a 18 anni per le ragazze nate dal 1996. Ragazze di 25 anni già vaccinate (Progetto Multicoorte concluso nel 2015 includendo le nate nel 1996, 1993, 1990 e 1983)

Gratuitamente fino ai 18 anni per i ragazzi nati dal 2006

Gratuitamente a: Soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti e/o Soggetti già trattati per lesioni pre-cancerose, previa presentazione di certificazione da parte del MMG o dello Specialista. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

CALABRIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente per le ragazze nate dal 1990*, non precedentemente vaccinate, e per i ragazzi nati dal 2003. Coloro che hanno acquisito il diritto alla vaccinazione , lo mantengono a vita (*offerta attiva e gratuita per la coorte delle 25enni (nate nel 1990) introdotte nel 2015 con DCA n. 43 del 21 Maggio 2015 Gratuitamente alle ragazze di 25 anni in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza)

, lo mantengono a vita (*offerta attiva e gratuita per la coorte delle 25enni (nate nel 1990) introdotte nel 2015 con DCA n. 43 del 21 Maggio 2015 Gratuitamente alle ragazze di 25 anni in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza) Gratuitamente a: Donne trattate per le lesioni precancerose HPV correlate. Soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni, tra cui i soggetti immunocompromessi con particolare raccomandazione per le persone con infezione da HIV di età compresa tra 22-26 anni. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A Prezzo Agevolato sempre, per ambo i sessi

CAMPANIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti) con possibilità di eseguire la vaccinazione già dal compimento dei 9 anni di età (per i nati dal 2011)

già dal compimento dei 9 anni di età (per i nati dal 2011) Gratuitamente alle ragazze fino a 25 anni a partire dalle nate dal 1996, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza

Gratuitamente fino a 18 anni per i ragazzi nati dal 2006

Gratuitamente a: Donne che sono state sottoposte a recenti trattamenti per lesioni HPV-correlate. Soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

EMILIA-ROMAGNA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti) con possibilità di eseguire la vaccinazione già dal compimento dei 9 anni di età (per i nati dal 2011)

Gratuitamente alle ragazze fino a 25 anni a partire dalle nate dal 1996, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza

Gratuitamente fino a 18 anni per i ragazzi nati dal 2006

Gratuitamente a: Donne che sono state sottoposte a recenti trattamenti per lesioni HPV-correlate. Soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 26 anni per le ragazze nate dal 1993, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (a 25 anni), e per i ragazzi nati dal 2003

Gratuitamente a: Donne precedentemente trattate per lesioni HPV-correlate CIN2+. Soggetti HIV+. Soggetti affetti da patologie che richiedono immunomodulatori e immunosoppressori che possono aumentare il rischio di infezioni da HPV (es: malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), sclerosi multipla , ecc…). Uomini che fanno sesso con uomini (MSM)

, ecc…). Uomini che fanno sesso con uomini (MSM) A Prezzo Agevolato per soggetti non appartenenti alle categorie a rischio che ne fanno richiesta

LAZIO

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 26 anni per le ragazze nate dal 1996, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale e per i ragazzi nati a partire dal 2006

Gratuitamente a: Donne già trattate con lesioni pre-cancerose. Soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni, includendo gli uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM). Soggetti immunocompromessi e coloro che devono iniziare una terapia con immunomodulatori e immunosoppressori. Soggetti con infezione da HIV

A Prezzo Agevolato per le donne dai 26 anni fino a 45 anni e per gli uomini dopo i 26 anni

LIGURIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente a vita per i ragazzi nati dal 2004 e per le ragazze nate dal 1995, anche in adesione ritardata e in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale

Gratuitamente Donne trattate per lesioni pre-cancerose CIN2+ o di grado superiore da 3 mesi prima a 3 anni dopo il trattamento. Soggetti con infezione da HIV. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A Prezzo Agevolato per le donne dai 18 ai 45 anni e per gli uomini dai 18 ai 26 anni

LOMBARDIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 26 anni per le ragazze nate a partire dalla coorte del 1997, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale e non vaccinate in precedenza

Gratuitamente fino a 18 anni per i ragazzi nati dal 2006

Gratuitamente a: Donne con diagnosi recente di lesioni CIN2+. Soggetti con particolari condizioni di rischio: Infezione da HIV. Uomini che fanno sesso con altri uomini

A prezzo agevolato per le donne dai 27 anni (nate dal 1996) e per gli uomini nati prima del 2006 (2005 e precedenti)

MARCHE

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente ai 26 anni (25 anni e 364 giorni) per le ragazze nate a partire dal 1996, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, e per i ragazzi nati a partire dal 2006

Gratuitamente a: Donne che hanno subito trattamenti documentabili per lesioni HPV-correlate. Soggetti con Infezione da HIV. Altre condizioni di immuno-compromissione. Pazienti trapiantati. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A Prezzo Agevolato per tutte le donne fino alla massima età indicata in scheda tecnica

MOLISE

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino a 26 anni per le ragazze nate dal 1996. Gratuitamente fino a 18 anni per i ragazzi nati dal 2003

Gratuitamente a: Soggetti a rischio Papilloma – HPV (per soggetti a rischio per comportamenti o condizioni). Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM). Soggetti con lesioni genitali attribuiti ad infezione da HPV senza limiti di età

A prezzo agevolato per tutti i nati prima del 1998 ad esclusione dei soggetti a rischio

P.A BOLZANO

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino a 23 anni per le ragazze nate dal 1996 e per i ragazzi nati dal 2005

Gratuitamente a: Donne trattate per lesioni HPV correlate. Pazienti immunocompromessi fino a 26 anni con determinate condizioni. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A prezzo agevolato per tutti coloro che ne fanno richiesta

P.A TRENTO

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente alle ragazze fino ai 26 anni nate dal 1997, non vaccinate in precedenza

Gratuitamente ai ragazzi fino ai 26 anni nati dal 2005, non vaccinati in precedenza

Gratuitamente a: Donne che hanno subito recenti trattamenti per lesioni HPV-correlate fino ad un massimo di tre anni dal trattamento. Soggetti con HIV. Soggetti ad alto rischio che si rivolgono all’ambulatorio IST. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A prezzo agevolato dopo il compimento dei 18 anni d’età su richiesta dell’interessato

PIEMONTE

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente a vita per le ragazze nate a partire dal 1993 e per i ragazzi nati a partire dalla coorte 2006, non vaccinati in precedenza

Gratuitamente alle ragazze di 25 anni in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza

Gratuitamente a: Tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, a cui vengono riscontrate lesioni cervicali di grado CIN 2 o superiore. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM). Soggetti con infezione da HIV

A Prezzo Agevolato per tutte le altre situazioni

PUGLIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente alle ragazze fino a 25 anni a partire dalle nate dal 1989*, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza (*offerta attiva e gratuita per la coorte delle 25enni (nate nel 1989) introdotte nel 2014 con DGR del 20 maggio 2014, n. 958)

Gratuitamente fino a 18 anni per i ragazzi nati dal 2003.

Gratuitamente a: Donne trattate per lesioni di alto grado CIN2+. Soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A prezzo agevolato su richiesta e per le altre età secondo scheda tecnica in ambo i sessi

SARDEGNA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 25 anni per le ragazze nate dal 1996, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, e per i ragazzi nati dal 2006

Gratuitamente a: Tutte le donne già trattate per lesioni precancerose HPV correlate. Categorie a rischio per determinate condizioni e/o comportamenti. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

SICILIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze al compimento dell’undicesimo anno di vita

Gratuitamente a vita per le ragazze nate a partire dal 1996 e per i ragazzi nati a partire dal 2003*. Gratuitamente alle ragazze di 25 anni in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza.

Gratuitamente a: Soggetti con lesioni genitali attribuite ad infezione da HPV. Donne che sono state trattate per lesioni di tipo ClN2+ o di grado superiore. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM). Soggetti con infezione da HIV

A Prezzo Agevolato: Per tutte le donne nate dal 1995 al 1974*. Per tutti gli uomini nati dal 2002 al 1993*. Per le donne fino a 45 anni e per gli uomini fino a 26 anni*. *Gratuitamente per tutti - maschi e femmine - su prescrizione medica, su richiesta del Medico di Medicina Generale e/o specialista (pediatra, ginecologo), Art. 3 del D.A. n. 1965/2017

TOSCANA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti). "I soggetti appartenenti alle coorti individuate per le quali è prevista l’offerta attiva e gratuita (per le ragazze nate dal 1993 e per i ragazzi nati a partire dal 2006) mantengono il diritto alla gratuità della vaccinazione anche nelle età successive se non hanno aderito nell’immediato"

Gratuitamente alle ragazze di 25 anni in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza

Gratuitamente a: Donne operate per lesioni cervicali dovute ad infezioni da HPV. Soggetti HIV+. Uomini che fanno sesso con uomini (MSM)

A Prezzo Agevolato per le donne nate prima del 1993 e per gli uomini nati prima del 2006

UMBRIA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 26 anni per le ragazze nate dal 1996

Gratuitamente fino ai 18 anni per i ragazzi nati dal 2006. Gratuitamente alle ragazze di 25 anni in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, se non vaccinate in precedenza

Gratuitamente a: Donne con storia documentata di lesioni da HPV recentemente trattate, in tutte le occasioni utili di contatto con il servizio sanitario regionale, fino all’età di 64 anni. Categorie a rischio. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

A Prezzo Agevolato dopo i 18 anni sia per gli uomini che per le donne

VALLE D'AOSTA

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 25 anni di età, con mantenimento della gratuità anche per coloro che aderiscano alla vaccinazione in ritardo, a ragazze nate dal 1992, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale, e ai ragazzi nati dal 2006

Gratuitamente a: Categorie a rischio: Donne con lesioni cervicali di stadio CIN2 e CIN2+. Soggetti affetti da HIV. Uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM)

VENETO

Gratuitamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti)

Gratuitamente fino ai 18 anni per i ragazzi dal 2001

Gratuitamente fino ai 26 anni per le ragazze nate dal 1996, anche in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale

Gratuitamente a: Donne con lesioni HPV-correlate CIN2+. Categorie a rischio: uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM).

A Prezzo Agevolato per tutti coloro che ne fanno richiesta

