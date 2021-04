Quali diritti per bambini e adolescenti al tempo di Covid-19?

Covid-19, i piccoli i più colpiti dalle restrizioni. I consigli per «portarli fuori» dalla pandemia

Come ogni pandemia, anche quella da Covid-19 ha coinvolto tutti. Mano a mano che i mesi sono trascorsi, però, è risultato evidente che tra le popolazioni più colpite da questa situazione vi sono sicuramente i bambini e gli adolescenti.

Mai, nella storia recente, è accaduto che intere generazioni perdessero l’opportunità di frequentare di persona la scuola e di crescere assieme ai propri coetanei. In tale contesto, il Comitato Etico della Fondazione Veronesi ha da poco pubblicato un breve decalogo che ha come tema proprio i diritti dei bambini . Come dice il nome, un decalogo è tale perché prevede solo dieci punti. Il suo senso consiste proprio nel riuscire a operare una selezione tra tutti i possibili temi possibili. Tuttavia, in questo caso, selezionare i punti da includere fuori è stato particolarmente difficile.

Per esempio, un punto molto interessante, ma che alla fine non è stato incluso, è quello che prevedeva un «Diritto al futuro» e cioè un «diritto a coinvolgere i bambini in progetti al di fuori della pandemia, rendendoli consapevoli della certezza di un ritorno alla vita normale dopo Covid-19». Questo è solo un esempio, ma che illustra bene quanto sia difficile isolare solo dieci aspetti principali sui quali dovremmo concentrarci quando si tratta del rapporto tra pandemia e minori.

Ragionevolmente, è possibile che esistano altri aspetti che meriterebbero una menzione. Se pensate di avere dei buoni suggerimenti, vi invito a scrivere direttamente a marco.annoni@fondazioneveronesi.it.