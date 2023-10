Cestino di frolla (senza burro) alle noci con ricotta, uvetta e noci

Dolce





per 4 persone Per la frolla 220g farina tipo 1 30g frumina 150g trito di noci Pizzico sale Pizzico lievito dolci 50g acqua fredda 50g olio mais 80g zucchero a velo Per la farcia "bianco cuore" 250g di ricotta magra 30g cocco rapè 30g uvetta 150g noci sgusciate

Riunire tutti gli ingredienti per creare la frolla quindi impastare per bene e dopo aver formato una palla lasciarla riposare in frigorifero per 20 minuti.

Intanto preparare la farcia: montare la ricotta con tutti gli ingredienti necessari.

Trascorso il tempo di riposo della frolla, prenderne tre quarti e quindi stenderli in pirottini di alluminio. Farcire con la crema di ricotta e noci, quindi infornare a 200° per 30 minuti.

