Insalata di spinacini e seitan in salsa tsatsiki vegana

Piatto unico

Un piatto unico o antipasto, a piacere: spinacini, funghi, seitan alla piastra, olive, conditi con una strepitosa salsa tsatsiki vegana



per 4 persone 200 g di spinacini novelli

6 funghi prataioli

200 g di seitan alla piastra

4 cucchiai di olive taggiasche denocciolate sott’olio



PER LA SALSA

PER LA SALSA ½ cetriolo

200 g di yogurt di soia non zuccherato

1 cucchiaino di senape

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

½ spicchio di aglio

1 pizzico di sale

pepe

Primavera ed estate: tempo di piatti unici, di insalate ricche e nutrienti, nelle quali carboidrati, proteine e grassi si combinano artisticamente, apportando gusto ma anche benessere.

Questa è una delle ricette che ho proposto durante i miei corsi di cucina: si tratta di un’insalata proteica, che presenta decine e decine di nutrienti importanti, accompagnata dallo tzatziki, un classico della cucina greca, ormai molto diffuso anche da noi. Interpretata come antipasto o piatto unico, ha sempre soddisfatto gli amici che l’hanno preparata: che ne dite di provarla anche voi?

Prima di tutto, preparate la salsa.

Lavate e pelate il cetriolo con un pelapatate (non è strettamente necessario a condizione che venga ben lavato e che la buccia non risulti troppo amara), quindi grattugiatelo.

Strizzate la purea ottenuta, radunatela in un colino e lasciate che perda la sua acqua per almeno 10 minuti (se avete fretta, strizzatela con le mani più volte, poi tamponatela con un canovaccio pulito o carta da cucina).

In una ciotola, radunate poi la purea di cetriolo insieme allo yogurt di soia, alla senape, all’olio EVO, grattugiate l’aglio in superficie e aggiungete un pizzico di sale, pepate quindi mescolate fino a ottenere una cremosità omogenea. Conservate lo tzatziki in frigo mentre vi dedicate all’insalata.

Lavate, asciugate e tagliate finemente gli spinacini novelli; mondate i funghi prataioli (eliminando la terra), quindi tagliateli a listarelle sottili. Affettate il seitan alla piastra ricavando degli straccetti (oppure una dadolata), che salterete in una padella antiaderente e leggermente oliata per qualche minuto. Non resta che comporre il piatto: create sul fondo un letto di spinacini novelli, su cui disporrete i funghi, gli straccetti di seitan e le olive taggiasche. In superficie, distribuite la salsa tzatziki, quindi servite.

Questa ricetta è tratta da "Io mi voglio bene", Marco Bianchi, Mondadori

Cerca un piatto o un ingrediente