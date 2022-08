Pasta e fasoi

Primo piatto

L'abbinata vincente fra proteine vegetali e cereali integrali per questo classico della cucina povera veneta



per 4 persone • 200 g di fagioli borlotti

• 1 spicchio di aglio

• 1 manciata di prezzemolo

• 1 rametto di rosmarino

• farina integrale

• 3 cucchiai di salsa di pomodoro

• 200 g di ditalini integrali

• olio evo

• sale e pepe

Fate ammollare i fagioli per una notte in abbondante acqua fresca.

Il giorno seguente scolateli, trasferiteli in pentola, copriteli con acqua fredda e portate a bollore. Chiudete la pentola con il coperchio e lasciate cuocere lentamente per circa 45 minuti. Quando i fagioli saranno pronti, salateli e lasciateli al caldo nella loro acqua di cottura. Preparate un trito di aglio e prezzemolo. In una casseruola, fate insaporire un po’ d’olio con il rosmarino a fiamma dolcissima (non deve soffriggere). Eliminate il rametto, unite il trito di aromi e 1 cucchiaiata di farina integrale: mescolate bene con un cucchiaio di legno, finche la farina non sarà cotta. A questo punto, versate nella casseruola la salsa di pomodoro e 2 bicchieri dell’acqua di cottura dei fagioli. Portate a bollore, quindi trasferite questa salsa nella pentola con i legumi.

Cuocete i ditalini e incorporateli al resto degli ingredienti. Accendete il fuoco e scaldate il tutto. Regolate di sale e di pepe, e servite con un giro d’olio a crudo. Meglio ancora se dopo aver fatto riposare la pasta e fagioli per una mezz'ora: i sapori si saranno amalgamati e sara molto piu buona!

Mi fa bene perché...

Perché scegliere proteine vegetali? I fagioli contengono almeno 4 aminoacidi essenziali (lisina, treonina, valina e triptofano), ma non grassi saturi e colesterolo! Basta combinarli con i cereali, come proposto nella mia ricetta, per soddisfare il nostro fabbisogno giornaliero di queste sostanze. Cucina povera ma ricca di gusto!

Questa ricetta è tratta da "La mia cucina italiana" di Marco Bianchi, Mondadori.

Cerca un piatto o un ingrediente