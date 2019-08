Pasta fredda con germogli

Primo piatto

Cercate un'idea per un primo piatto insolito, veloce e salutare? Provate questa!



per 4 persone 300 g di pasta corta integrale

150 g di germogli di soia

150 g di germogli di lenticchie

15 pomodorini pachino

1 peperone rosso

150 g di prosciutto Bresaola di Muscolo di grano

1 manciata di olive nere

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di salsa di soia

timo fresco

sale

Non sapete come sfruttare i germogli in cucina? Vi suggerisco una pasta in stile vegano, che però può facilmente essere adattata ad altri gusti, magari sbriciolandovi del tonno in olio extravergine di oliva o della ricotta dura.

fase di germinazione, producono sostanze riconosciute come anti-cancerogene, anti radicali liberi, ipocolesterolemiche e ipoglicemizzanti. Ricchissimi di proteine già trasformate in aminoacidi, aiutano a sostenere le difese immunitarie, favorire la digestione, regolare la coagulazione e il corretto funzionamento del fegato.

In questa ricetta i germogli vengono saltati in padella, ma il modo migliore per conservarne intatte le proprietà nutritive è consumarli crudi.

Preparazione

Cuocete la pasta. Nel frattempo tagliate il peperone a julienne e i pomodori pachino in quattro spicchietti.

In una padella antiaderente fate saltare i germogli con la salsa di soia fino a che appassiscono.

Tagliate il prosciutto a cubetti e le olive a rondelline.

Riunite tutti gli ingredienti, scolate la pasta, raffreddatela e conditela con olio extravergine di oliva e timo fresco.

Salate solo alla fine, per evitare di caricare troppo il piatto di sale.

I contenuti di queste pagine sono in parte presi dai libri “I Magnifici 20” e “Le ricette dei Magnifici 20” di Marco Bianchi, editi da Ponte alle Grazie (collana Il lettore goloso di Allan Bay)

