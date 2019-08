Pizzoccheri della Valtellina

Primo piatto

La più classica delle ricette, con tutte le proprietà del grano saraceno e delle verdure invernali e un tocco di leggerezza in più



per 4 persone PER I PIZZOCCHERI 400 g di farina di grano saraceno

100 g di farina di tipo 1

3 pizzichi di sale

250 ml di acqua circa PER IL CONDIMENTO 300 g di coste

350 g di verza

1 spicchio di aglio

10 foglie di salvia

4 cucchiai di olio evo

250 g di crescenza

pepe

Come fare i pizzoccheri con un saporito condimento invernale? Mescolate le farine con il sale e lavorate il tutto aggiungendo poca acqua tiepida per volta fino a ottenere un impasto omogeneo e bello sodo. Dategli quindi la forma di una palla e ponetelo a riposare per 20 minuti in una ciotola leggermente infarinata, coperta con un canovaccio pulito.

Nel frattempo, lavate e mondate le coste e la verza e riducete tutto a listarelle. Preparate un trito di aglio e salvia, e fatelo stufare in acqua insieme alle verdure in una padella. Quando saranno morbide, conditele con 4 cucchiai di olio evo.

Riprendete l’impasto e stendetelo in una sfoglia spessa circa 3 millimetri. Con una rotella tagliapasta o un coltello, ricavate delle losanghe larghe 1 centimetro e lunghe 5.

Cuocete i pizzoccheri in acqua leggermente salata per 10 minuti: quindi scolateli e saltateli qualche istante nella padella con le verdure.

Aggiungete la crescenza, mescolate per farla sciogliere e terminate con un giro d’olio a crudo. Una macinata di pepe e non resta che servire!

Il grano saraceno, che conosciamo per i pizzoccheri e per la polenta taragna, fra le sue varie proprietà, è indicato per i celiaci perchè naturalmente privo di glutine, inoltre ha un basso indice glicemico. Alcune ricerche hanno studiato i suoi effetti positivi sul livello della glicemia. Ha un notevole valore proteico, presenta tutti gli 8 aminoacidi essenziali, il che lo rende adatto come cereale complementare ai legumi in ottimi e bilanciatissimi piatti unici.

Questa ricetta e i testi sono tratti da "La mia cucina italiana" e "Io mi voglio bene", di Marco Bianchi ed. Mondadori.

Cerca un piatto o un ingrediente