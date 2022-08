Risotto alla milanese

Primo piatto

Il più classico dei risotti rivisitato, con tutta la magia dorata dello zafferano



per 4 persone • 1 cipolla

• 320 g di riso integrale (o semi-integrale)

• 2 cucchiai di olio evo

• 1 bustina di zafferano

• 120 g di ricotta

• sale

Affettate sottilmente la cipolla e fatela tostare in una padella ben calda con il riso, 2 cucchiai d’olio e 2 di acqua.

Dopo 3 minuti, aggiungete lo zafferano e acqua a sufficienza per coprire completamente il riso. Chiudete con un coperchio e lasciate cuocere per circa 30-40 minuti, mescolando di tanto in tanto e controllando che il risotto non si asciughi troppo: in questo caso, aggiungete altra acqua calda.

Quando il riso sara quasi pronto, prelevatene un bicchiere e frullatelo con un frullatore a immersione, quindi rimettetelo in padella. Non resta che mantecarlo con la ricotta, mescolare e gustare!



Mi fa bene perché...

Preziosissimo e prelibato, lo zafferano è un aiutante davvero potente del sistema cardiovascolare. Deve i suoi super-poteri alla crocina, il carotenoide responsabile del suo colore. Inoltre, contiene betacarotene e vitamine del gruppo B, entrambi molto utili nella protezione dei tessuti e attivissimi contro i radicali liberi.

Questa ricetta e i testi sono tratti da "La mia cucina italiana" di Marco Bianchi ed. Mondadori.

Cerca un piatto o un ingrediente