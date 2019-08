Salsa di tartufi

Salse

Una salsa gustosa capace di trasformare bruschette, verdure lessate o un piatto di tagliatelle integrali



per 4 persone 2 piccoli tartufi neri freschissimi 6 cucchiai di olio evo 1 o più alici salate 1/2 spicchio di aglio sale

Spazzolate i tartufi con l’apposito spazzolino, poi tagliateli a pezzi e pestateli in un mortaio, insieme a 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, fino a ottenere una poltiglia. Se non avete un mortaio potete avvalervi della tecnologia e servirvi di un piccolo tritatutto.

Lavate e diliscate quindi le alici e tritate finemente l’aglio. Valutate voi se utilizzarne una sola o più, secondo il vostro gusto e, naturalmente, la quantità di tartufi che avete a disposizione.

Prendete ora una padella antiaderente: scaldatevi un paio di cucchiai d’olio a fuoco basso, unite i tartufi, 1 presa di sale e il mezzo spicchio di aglio tritato. Mescolate bene e fate insaporire per qualche minuto. Aggiungete le alici e schiacciatele con una forchetta per farle sciogliere. La salsa sarà pronta quando avrà acquisito una consistenza densa ma morbida.

Divina su una bruschetta (una vera raffinatezza? Spalmarla su pane tostato e bagnato con qualche goccia di succo di limone) o su un semplice cavolfiore lessato, questa salsa può trasformare anche il più basico dei pinzimoni in una festa per il palato. In alternativa, potete utilizzarla come condimento per la pasta: servita su un bel piatto di tagliatelle integrali secondo me è il top!

Ricetta tratta da La mia cucina italiana, di Marco Bianchi, Mondadori

