A Campochiaro per sostenere la ricerca sui tumori femminili

Protagonista il gruppo Fater. Un sostegno a Pink is Good grazie al mercatino di Natale

Una vendita solidale, per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili.



Più che positivo è il bilancio del mercatino organizzato a Campochiaro, lo scorso 7 dicembre, dal gruppo Fater, durante il quale è stato possibile acquistare a prezzi vantaggiosi alcuni dei prodotti delle diverse linee donati a Fondazione Umberto Veronesi da Fater SPA e Procter&Gamble. Un evento reso possibile grazie allo straordinario impegno dei dipendenti del gruppo.





Una collaborazione, quella tra Fondazione e Fater attraverso il marchio Lines, nata per sostenere il Pink is Good. In questi anni infatti (la collaborazione è nata nel 2014) Lines ha sostenuto 15 ricercatori e nel 2019 sono state tre le ricercatrici: Iachettini Sara, Santangelo Carolina, Petruzzelli Raffaella.

Lines, particolarmente impegnata nel divulgare la prevenzione con più iniziative, dal 2017 organizza "Le Giornate della Prevenzione" offrendo 350 visite senologiche gratuite in 8 città italiane. In quest'ultimo frangente, quello della vendita solidale a Campochiaro, oltre alla raccolta fondi è stato possibile effettuare gratuitamente 40 visite senologiche.