Al via i primi laboratori per le scuole in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2021

Appuntamento dal 20 al 24 settembre in occasione di Frascati Scienza. Obiettivo: creare consapevolezza sull’importanza della ricerca e dell’innovazione

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2021 si celebra venerdì 24 settembre con l’obiettivo di creare consapevolezza sull’importanza della ricerca e dell’innovazione, nonché di far crescere la fiducia nel lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici. Quest’anno Frascati Scienza ha riunito oltre trenta partner, tra cui Fondazione Umberto Veronesi, per promuovere, divulgare, raccontare la ricerca delle tante discipline impegnate nella cura del pianeta e coinvolgere cittadini di ogni età nel progetto heaL thE plAnet’s Future (#LEAF) "Cura il futuro del Pianeta".





Da lunedì 20 a venerdì 24 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia partecipano ai laboratori interattivi digitali “Io Vivo Sano Inquinamento e Salute” per esplorare quali sono le principali sostanze inquinanti dell’aria e i danni che possono provocare alla nostra salute. Un tema particolarmente attuale dal momento che, secondo l’OMS, l’inquinamento dell’aria rappresenta oggi il maggior rischio ambientale per la salute in tutto il mondo, con 400.000 morti premature correlate all’esposizione agli inquinanti atmosferici in Europa.





Nei laboratori – che danno il via alle attività organizzate Fondazione Umberto Veronesi sui temi della prevenzione e dell’educazione alla salute per l’anno scolastico 2021/22 – gli studenti esploreranno le diverse fonti di inquinamento atmosferico indoor e outdoor e si focalizzeranno sui comportamenti che possiamo adottare per proteggere salute e ambiente.





Il progetto “Io Vivo Sano Inquinamento e Salute” nasce nel 2020 con l’obiettivo di veicolare corrette informazioni scientifiche in tema di inquinamento atmosferico e salute agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. A questo link sono disponibili alcuni materiali di approfondimento rivolti ai docenti.





Per maggiori informazioni sul progetto: scuola@fondazioneveronesi.it