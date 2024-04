I finanziamenti alla ricerca scientifica 2024: l'impegno che merita di essere celebrato

Il 15 maggio a Milano l'annuale cerimonia per il sostegno alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi. Premiati 141 ricercatori. Il saluto di Mattarella, l'intervento del Ministro Bernini e del campione di basket Achille Polonara

Ben 141 medici e ricercatori, italiani e stranieri, 3 piattaforme di ricerca e cura, 4 protocolli di cura in oncologia pediatrica oltre a 14 progetti di ricerca italiani e internazionali. Questo l’impegno che sarà celebrato in occasione dell’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

L’evento, ormai un appuntamento annuale con l’eccellenza nella ricerca oncologica, si terrà mercoledì 15 maggio a partire dalle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano e sarà l’occasione per celebrare il lavoro e i risultati di ricercatrici e ricercatori di altissimo livello, nonché l’impegno civile di tanti illuminati sostenitori.

IL PROGRAMMA

Nel corso della mattinata saranno premiati i 120 ricercatori post-dottorato vincitori delle borse assegnate da Fondazione Veronesi per l’anno 2024, a cui si aggiungono 21 borse di formazione e specializzazione e il sostegno alla Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM), un’istituzione di alta formazione in ambito biomedico che accoglie 190 dottorandi.

Atteso il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che verrà letto in apertura della cerimonia. All’evento interverranno il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; il Rettore dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini; il professor Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi, direttore Divisione Senologia Chirurgica IEO e Professore Ordinario in Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano; la professoressa Chiara Tonelli, presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi.

Ascolteremo anche le testimonianze toccanti di chi ha deciso di sostenere la ricerca scientifica, come l’Amministratore Delegato Illy Caffè, Cristina Scocchia, e di chi ha vissuto l’esperienza del tumore, sulla propria pelle o su quella di un figlio. Fra le altre anche la voce di un campione come Achille Polonara, giocatore di Virtus Segafredo Bologna e della Nazionale Italiana di pallacanestro, che a 32 anni ha ricevuto la diagnosi di un tumore al testicolo.

Durante l’evento è prevista la consegna del settimo Fondazione Umberto Veronesi Award, il premio alle migliori pubblicazioni scientifiche a firma di ricercatori e ricercatrici sostenuti da Fondazione e pubblicate nell’anno precedente (2023).

LA RICERCA FINANZIATA DAL 2003 AD OGGI

Dal 2003, anno della sua nascita, Fondazione Veronesi ha finanziato 2.234 ricercatori in 179 Istituti e Università (in Italia e all’Estero), 154 progetti di ricerca, 18 protocolli di cura nel campo dell’oncologia pediatrica e 3 piattaforme di ricerca e cura internazionali: Progetto Umberto, ideato per approfondire il rapporto tra alimentazione e tumori, PALM Research Project®, creato per sviluppare terapie innovative per la leucemia mieloide acuta pediatrica, e la piattaforma dedicata alla diagnosi e alla cura del tumore del polmone rappresentano infatti per Fondazione il nuovo fronte di finanziamento alla ricerca scientifica d’avanguardia.

Negli ultimi quattordici anni, tra il 2009 e il 2023, i ricercatori sostenuti da Fondazione Veronesi hanno prodotto 2.446 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, di cui 1943 articoli originali. Nel 2022 sono state prodotte 223 pubblicazioni di cui 184 articoli originali per un Impact Factor medio normalizzato di 8,99 (ultimo dato elaborabile).

I NOSTRI RICERCATORI E RICERCATRICI FINANZIATI

Di alto profilo scientifico, innovatori e per la maggior parte donne: sono infatti 84 (70%) su 120 le ricercatrici post-dottorato sostenute nel 2024. L’età media dei “post-doc”, uomini e donne, è di 35,7 anni. Nel 2024 il 15,8 % dei ricercatori finanziati è composto da stranieri provenienti da: Argentina, Cina, Costa Rica, Francia, Giappone, Grecia, Indonesia, Messico, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina.

Ben 50 in 29 città italiane i centri di ricerca in cui lavorano i ricercatori finanziati: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Camerino (MC), Candiolo (TO), Catanzaro, Chieti, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Novara, Orbassano (TO), Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Pozzilli (IS), Reggio Emilia, Roma, Rozzano (MI), Torino, Trieste, Verona.

La selezione dei ricercatori post-dottorato finanziati da Fondazione Umberto Veronesi avviene tramite un bando pubblico online: tutte le domande pervenute vengono poi esaminate da un Comitato Scientifico di valutazione, che redige una graduatoria sulla base del progetto di ricerca proposto e del curriculum scientifico e professionale dei candidati. I progetti di ricerca vengono valutati in base a qualità intrinseca, bontà e fattibilità della pianificazione sperimentale e potenziale traslazionale, cioè capacità di trasferire velocemente i risultati dal laboratorio alla pratica clinica sui pazienti.