«Donne per il bene»: Citrus sostiene la ricerca sui tumori femminili

«Donne per il bene» prevede la vendita, dal 24 febbraio all'8 marzo, di due confezioni a edizione limitata di frutta e verdura. Parte del ricavato andrà alla ricerca sui tumori femminili

«Donne per il bene»: è questo il nome dell'ultima iniziativa ideata da Citrus l’Orto Italiano e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Ortofrutta per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi sui tumori femminili (Pink is good).



Il progetto prevede la vendita, dal 24 Febbraio all’8 Marzo, di due box «limited edition» contenenti 1.1 chilogrammi di frutta e verdura di produzione delle filiere dell'Associazione Donne dell’Ortofrutta. Le confezioni saranno acquistabili nei punti vendita delle principali catene della grande distribuzione italiana e online (www.citrusitalia.it), al costo di 4.99 euro.



Per ogni box venduta, saranno devoluti 0.50 centesimi alla ricerca scientifica sostenuta Fondazione Umberto Veronesi. Obbiettivo: finanziare un anno di lavoro di una ricercatrice, che ha deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.

«Donne per il bene» è un'iniziativa in rosa, che vede il coinvolgimento di una rete di professioniste ed esperte delle filiere ortofrutticole, impegnate nella valorizzazione di frutta e verdura quali alimenti benefici per la salute e alla sensibilizzazione del consumatore in tema di prevenzione e sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza.



Al progetto ha preso parte anche Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.