Lo studio legale al fianco di Fondazione Umberto Veronesi con la campagna «Health is Wealth». I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca sui tumori della prostata, del testicolo e della vescica

Nuova importante collaborazione per Fondazione Umberto Veronesi. Al suo fianco, nel 2021, ci sarà anche lo studio legale Cocuzza & Associati.



A partire dal 19 marzo, giorno della Festa del Papà, lo studio con base a Milano (e una sede a Bologna) ha lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Insieme di Fondazione Umberto Veronesi. Obbiettivo di «Health is Wealth - per uno stile di vita sostenibile» - questo il nome dato alla campagna - è sostenere Salute al Maschile, il progetto con cui Fondazione finanzia la ricerca sui tumori che colpiscono la prostata, il testicolo e la vescica. La campagna prevede inoltre l’organizzazione di un webinar dedicato ai temi dell'alimentazione come chiave per la prevenzione delle malattie croniche con Elena Dogliotti (biologa nutrizionista e membro della supervisione scientifica di Fondazione), a cui potranno partecipare coloro che avranno contribuito alla raccolta fondi.



«La Fondazione Umberto Veronesi è da sempre un punto di riferimento per noi - spiega Claudio Cocuzza, partner e fondatore dello studio legale -. Abbiamo optato per il progetto SAM - Salute al Maschile perché gli uomini sono meno sensibili alla tutela della propria salute. Coinvolgeremo nella campagna i collaboratori, i clienti e chiunque voglia seguirci in questa iniziativa».