Nonostante la chiusura di molte scuole, torna #Fattivedere. Il 24 marzo al via gli incontri (a distanza) per discutere di salute, diritti dei malati e corretti stili di vita con gli studenti delle scuole secondarie

La modalità è nuova: adeguata ai tempi e alle misure restrittive imposte dalla pandemia. Cambia la veste di #Fattivedere (la foto è stata scattata a Como, nel corso dell'edizione 2019), il ciclo di workshop cinematografici organizzati da Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con la Commissione adolescenti dell'Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP). Come tutti gli altri progetti dedicati alle scuole, a partire da I Ricercatori in Classe, anche questo nel 2021 si svolgerà a distanza.



Non la sostanza, però. Nei cinque incontri previsti nel corso della primavera, organizzati con il contributo delle delegazioni di Fondazione Umberto Veronesi, medici e pazienti dialogheranno con gli studenti delle scuole secondarie di secondo per grado. Obbiettivo: informare e a sensibilizzare gli adolescenti sul tema delle malattie oncologiche. Un compito che spetterà a oncologi pediatri e psiconcologi, affiancati dalla viva voce dei ragazzi che hanno affrontato e superato un tumore in età pediatrica o adolescenziale.



Gli studenti, da casa o da scuola, assisteranno alla proiezione del film Quel fantastico peggior anno della mia vita (Alfonso Gomez-Rejon, 2015). Al termine, è previsto un dibattito, in cui avverrà la presentazione della campagna #Fattivedere, rivolta ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 19 anni con lo scopo di incoraggiarli a rivolgersi a un medico, qualora dovessero insorgere sintomi sospetti e ad adottare uno stile di vita sano per mantenersi in salute anche in futuro. A moderare gli incontri saranno i giornalisti di Fondazione Umberto Veronesi.

IL VIDEO DELLA CAMPAGNA #FATTIVEDERE

Di seguito il calendario degli appuntamenti, a cui parteciperanno diverse scuole delle città coinvolte:



mercoledì 24 marzo - Milano





lunedì 29 marzo - Torino





mercoledì 31 marzo - Roma



venerdì 9 aprile - Modena





mercoledì 14 aprile - Teramo e Pescara





Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'ufficio delegazioni di Fondazione Umberto Veronesi (arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it - francesca.muscella@fondazioneveronesi.it).