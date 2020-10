Federfarma Lombarda in campo a sostegno delle donne

Nelle attività di Milano, Lodi e Monza, i farmacisti porteranno avanti una campagna di sensibilizzazione sui tumori femminili per l'intero mese di ottobre

Federfarma Lombarda (l’Associazione delle Farmacie di Milano, Lodi e Monza) sostiene Pink is Good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla ricerca sui tumori femminili.



In un momento in cui tutto il mondo sembra essere concentrato sui problemi dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, le donne non devono smettere di prendersi cura di se stesse e fare i necessari controlli per prevenire i tumori femminili. Da qui l'impegno dei farmacisti, chiamati a svolgere il ruolo di «ambasciatori» del messaggio sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.



Nelle attività aderenti, a fronte di una donazione minima di 3 euro, si riceverà un porta-mascherina pensato per portare sempre con sé una mascherina chirurgica di scorta. Il sostegno alla ricerca da parte di Federfarma Lombarda si concretizzerà anche con la sponsorizzazione della Pittarosso Pink Parade 2020, nella sua nuova veste digitale (clicca qui per saperne di più).