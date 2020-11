Fondazione Umberto Veronesi charity partner della Babbo Running

Partecipando alla competizione virtuale in programma i prossimi 19 e 20 dicembre, si potranno sostenere le attività di Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione Veronesi finanzia la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica

Fondazione Umberto Veronesi sarà l’organizzazione non profit partner della Babbo Running, «virtual race» in programma sabato 19 e domenica 20 dicembre. In vista della due giorni, che a causa dell’emergenza Covid-19 sarà possibile affrontare soltanto a livello individuale, si potrà camminare o correre ovunque, registrando la propria attività fisica tramite un dispositivo mobile. Naturalmente, indossando gli abiti di Santa Claus, che verranno inviati a chi si iscriverà all’evento (clicca qui per procedere all’iscrizione) e riceverà a domicilio il proprio «Babbo kit».





Come già sperimentato quest'anno in occasione di altre due importanti manifestazioni sportive, Gazzetta Marathone e Pittarosso Pink Parade, Fondazione Umberto Veronesi ha scelto questa modalità di partecipazione agli eventi sportivi a distanza, ma condivisa. L’obbiettivo, per l’occasione, è sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Iscrivendosi alla Babbo Running, infatti, sarà possibile effettuare una donazione che contribuirà a irrobustire le attività finanziate attraverso il progetto Gold for Kids.



Grazie alla possibilità di camminare o correre lungo qualsiasi percorso, senza l’obbligo di percorrere una distanza minima, l'invito è valido per tutti: corridori meno allenati e runner esperti. In realtà, anche chi non parteciperà alla Babbo Running potrà effettuare una donazione (clicca qui per scoprire come fare). Alla corsa, infine, si aggiungerà il piacere di gustare un panettone tradizionale Balocco, ordinabile in fase di iscrizione all'evento. Anche la raccolta fondi derivante dalla vendita dei panettoni sosterrà i progetti dedicati al mondo dell'oncologia pediatrica.



Per rendere la corsa un'esperienza partecipativa e coinvolgente, ogni partecipante è invitato a postare foto e video del proprio allenamento sui social, utilizzando l'hashtag ufficiale (#babborunningforkids) e taggando @babborunning e @fondazioneumbertoveronesi.