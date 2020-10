Fondazione Veronesi e CDP «alleate» per la prevenzione

Al via un ciclo di webinar rivolti a sensibilizzare i dipendenti di Cassa Depositi e Prestiti sui comportamenti da adottare per un corretto stile di vita

È partito il 14 settembre «CDP - Salute e Benessere», il percorso promosso da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi per sensibilizzare i dipendenti sull’importanza della prevenzione e sui comportamenti da adottare per un corretto stile di vita.



Il progetto prevede tre webinar tenuti da divulgatori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi. Il primo, come detto, si è tenuto il 14 settembre con Elena Dogliotti. Nel corso del talk, la nutrizionista ha fornito gli elementi di conoscenza per far capire come e perché un’alimentazione salutare, unita a uno stile di vita attivo, rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire molte malattie.



I prossimi due appuntamenti si terranno invece il 20 ottobre (con Chiara Segrè che parlerà di prevenzione al femminile) e il 4 novembre (con Agnese Collino che farà luce sugli aspetti chiave della prevenzione per la salute degli uomini).