Fondazione Veronesi per la scuola: ecco tutte le attività per il prossimo anno scolastico

Online la presentazione delle attività di Fondazione Umberto Veronesi per le scuole per l’anno scolastico 2019-2020

Siamo in chiusura di anno scolastico e Fondazione Umberto Veronesi è già attiva nella pianificazione del prossimo! Un’offerta formativa ampia e articolata quella a cui stiamo lavorando in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 che vedrà, come sempre, la divulgazione della cultura scientifica al centro delle attività dedicate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.





Tra le attività proposte, ve ne saranno alcune già messe a punto e realizzate negli anni scorsi, come quelle relative al progetto di No Smoking be happy ora Io Vivo Sano – Contro il fumo che si rinnova nel nome ma non nei contenuti e nel format già portati in tutta Italia, ma anche nuovi progetti che adottano format innovativi e coinvolgenti appositamente pensati per gli studenti a cui si rivolgono, come la mostra-laboratorio su alimentazione e movimento. Protagonisti delle attività sono sempre i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.





Si rinnova e si arricchisce, dunque, la varietà dei temi approfonditi che ruotano attorno alla necessità di promuovere e diffondere una cultura scientifica accurata e rigorosa tra quelli che saranno i cittadini di domani - gli studenti - sin dalle prime fasi del loro percorso formativo. Dalla complessa relazione tra cibo e DNA attraverso gli avanzamenti della nutrigenomica, della nutrigenetica e della nutraceutica, alla funzione dei vaccini sulla salute individuale e collettiva; dall’analisi dei danni associati al fumo, alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita per vivere in salute sin dall’adolescenza; dall’orientamento alle discipline scientifiche in virtù delle opportunità che offrono in termini applicativi e professionali, al ruolo della scienza e del metodo scientifico nel guidare il progresso sociale grazie al continuo ampliamento delle frontiere della conoscenza.





Un anno ricco, quello che si apre a settembre, per cui Fondazione Umberto Veronesi ha il piacere di presentare la sua rassegna di attività rivolte alle scuole su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di accompagnare studenti e insegnanti in un percorso di apprendimento che abbraccia le conquiste scientifiche più recenti e i temi sociali di maggiore attualità.





Tutte le attività proposte sono gratuite. La pianificazione è soggetta alla disponibilità di finanziamenti ricevuti e può essere eventualmente integrata nel corso dell’anno. Segnala il tuo interesse a partecipare entro il 15 settembre 2019 e ricevere aggiornamenti scrivendo all’indirizzo scuola@fondazioneveronesi.it.