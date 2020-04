 «Induerighe», il diario scolastico che sostiene la ricerca scientifica

Il diario «Induerighe» può essere acquistato dai dirigenti scolastici per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. All'interno i consigli per vivere in salute

Un diario scolastico unico per gli studenti di tutta Italia «firmato» da Fondazione Umberto Veronesi. Si chiama «Induerighe» - clicca qui per scoprirlo - il prodotto sviluppato dall'agenzia SGI per accompagnare i bambini durante il prossimo anno scolastico (2020/2021) e «guidare» un percorso di crescita in salute.



Acquistabile dai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'intera Penisola, al prezzo di 3.24 euro (iva esclusa), il diario è stato realizzato con la collaborazione della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Si tratta di uno strumento pratico per la comunicazione tra scuola e famiglia e per l’organizzazione didattica. Ma non solo, in questo caso. «Induerighe» rappresenta infatti anche un'opportunità per sensibilizzare i giovani sull’importanza di adottare corretti stili di vita. Oltre che della ricerca scientifica (grazie alle schede informative inserite all'interno).



Recita l'introduzione: «Ci siamo permessi di fornirti alcuni consigli utili per la tua salute e per il tuo benessere. Li troverai all’inizio di ogni mese e, se li applicherai, potrai migliorare la qualità della tua vita, capire l’importanza della prevenzione e avere l’energia giusta per affrontare i tuoi viaggi alla ricerca di nuove risposte e nuovi orizzonti».



Parte del ricavato della vendita di «Induerighe» sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi, per il sostegno della ricerca scientifica. Una ragione in più per i dirigenti scolastici - soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria - per mettere a disposizione di studenti, docenti e altro personale scolastico questo nuovo «compagno di viaggio».



Per ordinare «Induerighe»: http://www.induerighe.it/contatti/.