L'educazione alla salute per gli adulti di domani

Grazie al sostegno di enti ed aziende continua la missione di Fondazione Umberto Veronesi in favore della divulgazione scientifica nelle scuole

Uno dei grandi obbiettivi che perseguiamo ogni giorno in Fondazione Umberto Veronesi è la corretta divulgazione scientifica. Mai come in questo tempo di pandemia ci siamo accorti dell'importanza di un certo modo di fare informazione. Consci del fatto che per una società scientificamente più informata occorra agire già dalla scuola, quest'anno abbiamo incrementato l'offerta delle attività educative con l'obiettivo di promuovere la cultura scientifica, divulgare temi correlati all'educazione alla salute e diffondere messaggi chiave sull'importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. Un'offerta, sotto forma di tanti nuovi progetti, possibile grazie alle tante aziende ed enti caratterizzati da uno spiccato senso di responsabilità sociale che hanno voluto condividere la nostra missione.





LA COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE SOSTENITRICI

Per realizzare le tante attività educative offerte da Fondazione Umberto Veronesi, oltre al team che si occupa del progetto stesso, è necessario coinvolgere i ricercatori e i divulgatori scientifici, redigere contenuti fruibili dai più giovani, sostenere la promozione attraverso l’attività dell’ufficio stampa e la comunicazione, gestire la segreteria organizzativa e collaborare attivamente con il corpo docenti. Per sviluppare iniziative di tale portata, il contributo delle aziende nostre sostenitrici è fondamentale.





L'OFFERTA EDUCATIVA SI È ARRICCHIATA DURANTE LA PANDEMIA

Proprio il periodo che stiamo vivendo ci ha indotti ad intraprendere un rinnovamento nella nostra offerta educativa: sono stati sperimentati nuovi format digitali aprendo la partecipazione alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, in un’ottica sempre più inclusiva. Alcuni esempi tra le tante attività che sono andate in questa direzione: sono diventati online gli incontri Ricercatori in classe, nei quali i ricercatori sostenuti dalla Fondazione raccontano ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado l’importanza della ricerca scientifica.





I NUOVI PROGETTI

Sono nati i laboratori virtuali Io Vivo Sano - Alimentazione Movimento per esplorare con un approccio ludico ma rigoroso i principi della prevenzione primaria in tema di alimentazione e stile di vita insieme agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Ha inoltre preso il via il nuovo progetto A scuola di scienza ed etica per approfondire con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la relazione tra progresso scientifico e questioni etiche.





SVILUPPARE IL PENSIERO CRITICO

Per le scuole partecipare a questi progetti significa contribuire a sviluppare il pensiero critico degli studenti e a rafforzare gli strumenti concettuali necessari a comprendere le nuove frontiere aperte dal progresso scientifico, in un momento in cui, sempre di più, la nella scienza e nella ricerca è riposta la speranza di trovare soluzioni a problemi che riguardano tutti. «Una parte fondamentale dell’attività di Fondazione Umberto Veronesi si realizza nella scuola», dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale.





«È qui che si promuove la diffusione della cultura e del sapere scientifico, si sensibilizzano i ragazzi sul tema della prevenzione, perché capiscano quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute fin da giovanissimi. Solo così i risultati del progresso in ambito biomedico diventano davvero patrimonio di tutti».





