A scuola di scienza ed etica

L’innovazione tecnico-scientifica avanza a passi da gigante e porta con sé domande che non ammettono una risposta facile. Questo avviene in primo luogo perché i problemi che si affrontano sono in parte nuovi e, quindi, richiedono l’elaborazione di nuovi strumenti (concettuali o legislativi) per essere presi attentamente in considerazione. In secondo luogo, le domande etiche non hanno una risposta univoca.

A fronte dello stesso quesito («È giusto modificare il genoma di embrioni umani?»), infatti, è legittimo avere opinioni discordanti e risulta dunque difficile capire come affrontare questo genere di questioni di interesse collettivo. Ecco perché è necessario identificare e discutere con anticipo l’impatto di innovazioni che sono destinate a cambiare le nostre vite nel prossimo futuro.