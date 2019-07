Lenergia, una donazione a sostegno della ricerca

Per ogni contratto stipulato, l'azienda effettua una donazione. Quest'anno previsto anche il ruolo di partner ufficiale alla Pittarosso Pink Parade

Lenergia - operante nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale - rafforza il legame con Fondazione Umberto Veronesi. Per ogni nuovo contratto luce o luce e gas stipulato, senza nessun rincaro per il cliente, l’azienda di Terni effettua una donazione a Fondazione.



Nel 2019, dopo sei anni di collaborazione, a questa attività l'azienda ha affiancato il supporto, in qualità di sponsor, del Pink is Good Running Team, un gruppo di donne che hanno affrontato un tumore femminile (al seno, al collo o al corpo dell'tero, all'ovaio) e che si allenano per correre le principali maratone italiane. Donne coraggiose che, al grido «Niente ferma il rosa, niente ferma le donne», dimostrano che dopo la malattia si può tornare a vivere, più forti di prima.



Quest'anno, inoltre, Lenergia sarà partner ufficiale della PittaRosso Pink Parade, in programma il 6 ottobre a Milano. «Fin da subito abbiamo cercato un'organizzazione non profit che lavorasse a beneficio di tutti - afferma Monia Di Matteo, dalla direzione operativa di Lenergia -. L’idea era quella di partecipare a un progetto creativo che guardasse al futuro. Crediamo nel progresso delle scienze, nel miglioramento della qualità e della durata della vita di ognuno di noi».



La scelta è così ricaduta sulla ricerca che guarda alle donne. «Speriamo che il nostro sia un esempio anche per altre aziende. Quando si supporta un progetto serio, in cui si crede veramente, il rapporto può soltanto migliorare nel tempo e la soddisfazione che ne deriva aumenta passo dopo passo».