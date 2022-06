Lidl Italia rinnova il sostegno a Fondazione Umberto Veronesi

A partire dal 6 giugno, per ogni solare Cien Sun acquistato Lidl Italia donerà 50 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per contribuire al finanziamento della ricerca scientifica sui tumori della pelle

Con l’arrivo della stagione estiva, aumenta la voglia di stare al sole. Ma è bene ricordare di farlo con moderazione e prestare sempre attenzione alla propria pelle, che può essere colpita dai tumori: alcuni perfettamente guaribili, altri ancora oggi difficili da curare.

Per questo, a partire da lunedì 6 giugno in tutti i 700 punti vendita di Lidl Italia, per ogni solare Cien Sun acquistato l’azienda donerà 50 centesimi a favore di Fondazione Umberto Veronesi per contribuire a sostenere il lavoro dei ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori della pelle. L'attività riguarderà la vendita dei solari per bambini con FP 50+ e quelli della nuova linea “Love Your Planet”.

L'iniziativa è alla sua seconda edizione, dopo l'ottimo successo dello scorso anno che ha permesso di finanziare un anno di lavoro di due eccellenti ricercatori: Letizia Granieri (Istituto Europeo di Oncologia IEO, Milano) e Valerio Ciccone (Università degli Studi di Siena).

«Dopo il successo dello scorso anno, siamo orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Fondazione Umberto Veronesi per questa campagna. - ha dichiarato Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR di Lidl Italia – Si tratta di un impegno concreto a favore della ricerca e per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Siamo sicuri che la campagna avrà un riscontro positivo: lo scorso anno grazie al supporto dei nostri clienti abbiamo donato oltre 60.000 euro che sono serviti a finanziare il lavoro della dottoressa Letizia Granieri e del dottor Valerio Ciccone e le loro ricerche per i pazienti affetti da melanoma».