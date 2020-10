Omino Bianco sostiene la ricerca sui tumori pediatrici

Ogni consumatore, acquistando due prodotti (di cui un additivo), potrà sostenere Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione Umberto Veronesi finanzia la ricerca sui tumori dei più piccoli

Fino a dicembre, Omino Bianco (azienda impegnata nella cura del bucato) sostiene Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione Umberto Veronesi sostiene la ricerca sui tumori dell’infanzia e dell’adolescenza.





Grazie al concorso «Omino Bianco - Il super alleato del pulito e dei bambini», tutti coloro che acquisteranno almeno due prodotti (di cui un additivo) in unico scontrino parlante, contribuiranno alla donazione di diecimila euro da parte del brand nei confronti di Fondazione Umberto Veronesi. Questa cifra verrà interamente impiegata per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici. In aggiunta, attraverso il concorso si potrà partecipare all’estrazione di uno dei cento voucher Idea Shopping in palio da 25 euro: spendibili come card spesa, buoni benzina o shopping card.

Omino Bianco nasce nel 1954, dando vita alla categoria degli smacchiatori. Nel tempo il brand ha però ampliato la sua presenza in nuovi segmenti (sbiancanti, pre-trattanti, detersivi, candeggine delicate). La priorità rimane sempre la stessa: la cura delle famiglie. Oggi l'azienda abbina la tutela della tradizione alla continua ricerca di innovazione. Il dosaggio dei due elementi permette al marchio di essere leader nel settore, offrendo la più ampia gamma di prodotti in grado di garantire la soluzione perfetta per ogni specifica esigenza del bucato.