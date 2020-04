La Società di noleggio a lungo termine sostiene la ricercatrice Lavinia Casati ed è pronta a lanciare un percorso di informazione e prevenzione ad hoc per tutelare la salute dei dipendenti

SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali (www.sifa.it), è una realtà italiana del Gruppo BPER Banca che offre soluzioni innovative e personalizzate di noleggio a lungo termine e di gestione delle flotta aziendale. L’azienda, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità ambientale e sociale e alle loro implicazioni nel settore della mobilità, come avvalorato dal lancio del progetto "Circular mobility", ha deciso di essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.



A partire da quest'anno, l'impegno si sta concretizzando attraverso il sostegno alla borsa di ricerca della ricercatrice Lavinia Casati, impegnata in un progetto che punta a valutare l'impatto delle microplastiche sull’accrescimento e sulle malattie delle ossa legate all’invecchiamento (come l'osteoporosi). Ma la partnership con Fondazione Umberto Veronesi non si limita soltanto al finanziamento della borsa di ricerca.



SIFÀ sta progettando diverse iniziative in favore dei propri collaboratori, come l’organizzazione di percorsi formativi e di prevenzione ad hoc rivolti ai dipendenti. Da qui nasce l’idea del «Roadshow della salute per SIFÀ», a cui prenderanno parte divulgatori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi, per affrontare temi legati alla prevenzione al maschile e al femminile. Un'iniziativa che conferma ulteriormente la volontà dell'azienda di investire sul benessere e la salute dei suoi dipendenti.