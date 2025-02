I legumi: buoni, sani e... trascurati

Sono uno degli ingredienti base della dieta mediterranea, eppure proprio noi italiani oggi li snobbiamo. Parliamo di legumi, in occasione della Giornata mondiale dei legumi promossa dalle Nazioni Unite. Secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, infatti, meno della metà degli italiani consuma le 2-3 porzioni di legumi a settimana raccomandate dalle linee guida nutrizionali.

PERCHÈ UNA GIORNATA DEDICATA AI LEGUMI?

Ceci, fagioli, lenticchie e gli altri legumi sono alimenti fondamentali per le loro caratteristiche nutrizionali: sono una fonte di proteine di origine vegetale, di ferro, zinco, vitamine del gruppo B, di fibra. La loro presenza nella dieta è associata a un rischio ridotto di malattie cardiovascolari, obesità, diabete, e di alcune forme di tumori. Ma non solo, i legumi sono una coltura sostenibile sul piano ambientale e rappresentano una risorsa a livello globale per la sicurezza alimentare anche nei paesi più poveri; motivo per cui organizzazioni internazionali come la FAO e le Nazioni Unite ne promuovono la coltivazione e il consumo.

I CONSUMI IN ITALIA

Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, dai dati dell’indagine ARIANNA, Aderenza alla Dieta Mediterranea in Italia, condotta su un campione totale di 3.732 persone, il 62.76% dei partecipanti ha dichiarato di consumare 2 o più porzioni di legumi a settimana, ma ad indagini più approfondite meno del 50% seguiva davvero le raccomandazioni delle Linee Guida per una Sana Alimentazione, ovvero 2-3 porzioni di legumi a settimana. Ma ci sono interessanti differenze fra i golosi di legumi e chi invece li ignora. A portare più spesso i legumi in tavola, infatti, sono le persone del Sud e quelle fisicamente più attive, gli sportivi; al contrario, i consumatori meno affezionati sono risultati maschi, persone oltre i 40 anni e con un reddito annuo superiore a 50.000 euro.

I CONSUMI NEL MONDO

Nel mondo si consumano in media 7,77 kg di legumi l’anno pro capite, con un’ampia forbice però fra le diverse aree geografiche: si va infatti dagli 11,46 kg pro capite in Africa ai 2,97 kg in Europa. In Italia, un’indagine condotta dal Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) indica il consumo medio giornaliero di legumi in 9 g al giorno, quindi 3,28 kg l’anno a testa, in media: appena sopra la media europea.

DIECI BUONE RAGIONI PER CONSUMARE LEGUMI

Ecco quali sono secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per il cibo e l'agricoltura, i punti di forza del consumo e della coltivazione dei legumi: