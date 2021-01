Fumo passivo: quali rischi se si è esposti in gravidanza?

Per le donne in gravidanza, l’esposizione al fumo passivo comporta rischi di complicanze perfettamente sovrapponibili a quelli di una fumatrice, se non addirittura, paradossalmente, più alti.



Un’analisi realizzata nel 2014 da ricercatori americani ha valutato i dati di oltre 80 mila donne che avevano partecipato a un grande studio negli Stati Uniti (noto come Women’s Health Initiative). I ricercatori hanno concluso che una non fumatrice esposta a fumo passivo prima e durante la gravidanza ha un rischio più alto del 17 per cento di andare incontro ad aborto spontaneo, del 55 per cento di dare alla luce un bambino morto e del 61 per cento di gravidanza ectopica.



Rischi che appaiono addirittura più alti rispetto a quelli stimati da diverse ricerche, a cui va incontro una fumatrice. Per le donne che fumano, le probabilità di incorrere in queste complicanze sono rispettivamente del 16, 44 e 43 per cento più alte rispetto alle non fumatrici (che non sono state esposte neanche a fumo passivo).