"Ho un tumore al polmone e non riesco a smettere di fumare"

Ho 60 anni, forte fumatrice da sempre e... una diagnosi di tumore al polmone. Nonostante questo non riesco a smettere di fumare. Posso assumere la citisina da subito ed eventualmente durante le terapie che spero di poter ricevere? Ringrazio anticipatamente.

Laura

Rispondono il dottor Roberto Boffi, responsabile Pneumologia e Centro antifumo, e la dottoressa Chiara Veronese, farmacologa e consulente nutrizionale presso il Centro antifumo, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Gentilissima,

innanzitutto le facciamo i migliori auguri per il percorso che dovrà affrontare e ci complimentiamo per la decisione di voler provare a smettere di fumare in un momento così delicato della sua vita.

Come per tutti i farmaci, anche per i farmaci antifumo è bene che il paziente sia presente in visita al momento della prescrizione terapeutica, in modo tale che il medico possa valutare il trattamento migliore, le possibili interazioni con altri farmaci e le eventuali controindicazioni. Siamo pertanto impossibilitati nel consigliarle la terapia antifumo più adatta a lei tramite questo canale di informazioni.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Il fumo. Una dipendenza che mette a rischio la salute Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

Quello che le suggeriamo è di contattare il suo medico di medicina generale o il suo oncologo, in modo che le possano prescrivere il farmaco o indicarle un centro antifumo che possa prenderla in carico anche per un supporto al percorso di disassuefazione tabagica. In ogni caso, la Citisina (un farmaco di origine vegetale, prima disponibile solo come prodotto galenico e ora anche come preparato industriale) è un’ottima opzione terapeutica per smettere di fumare, che noi abbiamo dimostrato essere efficace e ben tollerata sia nella popolazione dei volontari sani aderenti allo screening nei forti fumatori che nei pazienti – oncologici e non - afferenti al Centro antifumo (fonte in calce, ndr).

Non sappiamo in quale ospedale oncologico lei sia attualmente seguita, ma potrebbe essere che si tratti di uno dei 15 centri che hanno preso parte al nostro progetto SCT “Smoking cessation training in italian cancer centers”, un progetto nazionale finanziato dalla Fondazione Umberto Veronesi, che ha visto la formazione di 200 professionisti sanitari sui benefici della dismissione dal fumo anche in seguito a una diagnosi oncologica e sulle principali strategie per aiutarli a smettere.

Il fumo compromette infatti la risposta a molti farmaci, compresi alcune chemioterapici, aumenta il rischio di complicanze e di effetti collaterali legati ai trattamenti chemio-radioterapici e alla chirurgia e, infine, riduce la capacità generale dell’organismo di contrastare il tumore e le infezioni intercorrenti.

Nei pazienti oncologici fumatori, in genere i problemi che possono caratterizzare la vita di un malato oncologico, come l’affaticamento cronico, l’infiammazione delle mucose orali e gastrointestinali, sono ancora più accentuati.

Nonostante il grande progresso nelle cure del cancro, si è però spesso negato purtroppo ai pazienti fumatori con diagnosi di tumore questo intervento fattibile in ogni struttura oncologica, facilmente disponibile, economicamente conveniente e in grado di rendere più efficace la cura delle neoplasie.

La sensazione di molti pazienti oncologici è di essere schiacciati tra una malattia critica e cure ancora spesso pesanti e impegnative. Aiutare un paziente oncologico, che ancora fuma, a smettere, permette di fargli recuperare la sua soggettività e la possibilità di contribuire attivamente con questa decisione all’efficacia delle terapie oncologiche e al miglioramento della propria qualità della vita.

Sostieni la ricerca contro il tumore del polmone e le malattie correlate al fumo. Dona ora.