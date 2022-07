Anemia sideropenica: come curarla?

L'anemia sideropenica come può essere curata?

grazie,

L. C. (domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

Risponde Chiara Matilde Ferrari, biologa nutrizionista e supervisore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi.

Cara signora,

l'anemia sideropenica è una condizione dell'organismo in cui il ferro è presente in quantità ridotte.

Una volta diagnosticata, la terapia prevede una supplementazione del ferro e una individuazione e rimozione delle cause che favoriscono la carenza.

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Alimentazione e salute. Le risposte scientifiche a domande frequenti Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

Questo secondo punto è fondamentale per far sì che la supplementazione sia realmente efficace ed è importante analizzare caso per caso quali possono essere i responsabili della carenza di ferro (ad esempio carenze nutrizionali, malassorbimento, sanguinamenti o altro) per non procedere verso soluzioni "generiche".

Proprio per questo il suggerimento è il rimando al medico di medicina generale, il medico di base, in modo che possa suggerire gli esami necessari per indagare le cause dell'anemia sideropenica e individuare la terapia più adatta al caso.

NB: Questi contenuti non intendono sostituire il ruolo fondamentale del medico. In caso di dubbi, non dimenticare il rapporto con il tuo curante.

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.