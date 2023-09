Bisogna controllare i nei dopo le vacanze estive?

Dopo le vacanze estive è bene controllare i nei con una visita dermatologica?

Risponde la dottoressa Norma Cameli, Responsabile Dermatologia Correttiva e Laserterapia presso l’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma

L'ideale sarebbe fare controlli per verificare la salute dei nevi, chiamati comunemente nei, in maniera regolare, possibilmente annualmente, e con la pelle non abbronzata. Quando si è abbronzati, infatti, tutte le lesioni pigmentate, in seguito all'esposizione ai raggi solari, manifestano segni di foto attivazione che potrebbero in qualche modo ostacolare l’esame strumentale con il dermatoscopio.

QUANDO FARE I CONTROLLI?

Far controllare i nevi quando non si è abbronzati, sarebbe l’ideale, ma se durante l’estate si è andati incontro a scottature particolarmente violente o se si notano nevi sospetti o modificati che durante l’inverno sono rimasti nascosti dai vestiti occorrerebbe recarsi dallo specialista al più presto. Non dimentichiamo, però, dopo l'estate possono emergere delle macchie che non hanno nulla a che vedere con lesioni cancerose, di cui non c’è da preoccuparsi. Si parla ad esempio delle lentigo solari, comunemente chiamate macchie solari, o iperpigmentazioni della pelle chiamate melasmi, o cloasmi, che durante l'inverno si riducono piano piano.

CHI DEVE FARE I CONTROLLI?

Tutti dovrebbero sottoporsi a controlli annuali, ma ci sono soggetti che occorre prestino particolare attenzione alla salute della propria pelle. Ecco chi:

chi presenta molti nevi , soprattutto più di 50

, soprattutto più di 50 chi ha nevi (uno o più di essi) di diametro maggiore di 6 mm

chi nota alcuni nei modificarsi

chi ha familiarità per neoplasie cutanee

chi prende il sole in maniera intensa e occasionale, come ad esempio nei weekend. Una volta, infatti, si prendeva il sole tutta l'estate, quindi con moderazione, adesso invece per periodi di tempo più brevi, ma in maniera più violenta. Il sole del weekend, dunque, è molto dannoso per l'eventuale sviluppo di tumori della pelle, come possono essere dannose anche le violente scottature durante l'infanzia. I bambini vanno protetti con particolare attenzione per limitare il rischio di sviluppare tumori in età adulta.

CONSIGLI UTILI POST ESTATE

Finita l’estate è bene adottare alcuni importanti accorgimenti per mantenere la nostra pelle in salute.

Idratare abbondantemente la pelle : il vento, il cloro delle piscine e la salsedine possono aver disidratato la pelle.

: il vento, il cloro delle piscine e la salsedine possono aver disidratato la pelle. Fare una visita dermatologica di controllo annuale . In caso di nei sospetti di cui ci siamo accorti in estate, magari a seguito di una scottatura, è sempre bene affrettare i controlli.

. In caso di nei sospetti di cui ci siamo accorti in estate, magari a seguito di una scottatura, è sempre bene affrettare i controlli. Tornare a utilizzare prodotti che d'estate non abbiamo usato perché fotosensibilizzanti o irritanti come i retinoidi ed gli alfa e beta idrossiacidi , utili per contrastare l' invecchiamento della pelle e i danni del sole.

ed , utili per contrastare l' e i danni del sole. Affidarsi a trattamenti estetici utili per la salute della nostra pelle come laser e peeling che in estate è bene non effettuare.

