Dieta vegetariana: come iniziare?

Mi sembra che la cucina vegetariana sia più complicata e laboriosa rispetto a quella tradizionale. Inoltre, non è molto semplice mantenere uno stile vegetariano quando si consuma un pranzo veloce al bar. Come fare?

Approcciarsi alla dieta vegetariana può sembrare complicato: scopriamo alcuni consigli per seguire una dieta vegetariana equilibrata dentro e fuori casa.

COME INIZIARE

Si può iniziare con ricette semplici a base di cereali e legumi presenti nella nostra tradizione: ad esempio una classica pasta e fagioli, o pasta e lenticchie, frittate con verdure e erbe aromatiche e, perché no, di focacce e pizze utilizzando per la pasta grani meno raffinati come il farro, l’avena, l’orzo. Si può anche scegliere di far riferimento alla cucina di altri Paesi del mondo che abbiamo imparato a conoscere, come un piatto di riso basmati con verdure e hummus di ceci. Le diete vegetali non sono quindi una “cucina nuova” per molti di noi: sono solo un percorso di salute che passa, ora più che mai, prima di tutto dai piatti della nostra tavola.

DIETA VEGETARIANA FUORI CASA

Mantenere uno stile vegetariano quando si consuma un pranzo veloce al bar non è sempre semplice, soprattutto se la pausa è molto breve e non vi è molta scelta per quanto riguarda i locali di ristorazione ai quali rivolgersi. Tuttavia, basta poco per evitare gli alimenti a base animale anche in un pasto veloce a mezzogiorno: un toast con formaggio e verdure, una omelette con verdure, un trancio di pizza, un piatto di mozzarella e pomodoro oppure un piatto di minestrone con legumi nella stagione fredda o un’insalata di riso o di pasta in quella calda.

I salumi sono spesso un sostituto comodo durante la pausa pranzo, ma il classico panino è poco salutare anche per chi non abbraccia una dieta vegetariana. Ormai quasi tutti i bar hanno ampliato l’offerta che non comprende più solo panini, ma piatti caldi, macedonie con yogurt, primi piatti e molto altro ancora. Se tutto questo è difficile o impossibile, il consiglio è preparare a casa il proprio pranzo: un piatto di orzo al pesto, riso in insalata, verdure condite e frutta fresca: basta un po’ di fantasia e attenzione alla propria salute.

